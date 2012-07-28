Genç kızın 'erkek' diye kaçtığı sevgilisi 'kız' çıktı

İstanbul’da bir kız kaçırma şikâyeti üzerine harekete geçen dedektifler, soruşturmanın sonunda adeta şok oldu. Bir eve yapılan baskında internet üzerinde tanıştığı gence kaçan 19 yaşındaki İ.A., bulundu. Ancak genç kızın kaçtığı Gürkan adlı gencin, genç kız olduğu ortaya çıktı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, İstanbul’da polise başvuran A., ailesi kızlarının internet üzerinden tanıştıkları bir erkek tarafından kaçırıldığı şikayetinde bulundu. Polis, bu şikayet üzerine harekete geçerek önce kayıp genç kızın bilgisayarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu İ.A.’nın 4 ay önce tanıştığı Gürkan isimli bir gençle kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu Gürkan isimli gencin kaldığı ev tespit edildi. Polis sabaha karşı eve baskın yaptı. Baskında kaçırıldığı iddia edilen İ.A., bu evde bulundu. Aynı evde bir kadın daha vardı. Polis, bu kadına Gürkan isimli genci sorduğunda önce ‘O burada yok. Akşam gitti’ cevabını aldı.

‘Erkek sanmıştım’

Ancak kısa süre sonra genç kadın aslında Gürkan isimli kimsenin var olmadığını kendisinin İ.A.’ya aşık olduğunu, birlikte kaçmaya karar verdiklerini itiraf etti. Gençler karakola götürülerek olayla ilgili ifadeleri alındı. Kaçtığı kişinin kadın olduğunu bildiğini söyleyen İ.A., “Onunla önce Facebook’ta erkek sanarak konuşmuştum. Kısa sürede arkadaş olduk. Birbirimizi görmeden ona aşık oldum. İlk buluşmamızda önce hiçbir şeyden şüphelenmedim. Ancak bana kendisinin aslında kadın olduğunu söylediğinde çok şaşırdım. Ondan ayrılmadım ve şimdi daha çok seviyorum. Onunla evlenmek istiyorum” dedi. G.A. da ifadesinde İ.A.’nın kendi rızasıyla evine geldiğini söyleyerek onunla evlenmek istediğini söyledi.

Ailesi gelip isteyecek

Kızlarının bir erkeğe kaçtığını zannederken bir kadına kaçtığını öğrenen İ.A. ile kızlarının bir kız kaçırdığını öğrenen G.A.’nın ailesi durum karşısında şok geçirdi. İ.A. ile G.A. aileleri tarafından eve kapatılarak görüşmeleri yasaklandı. Gençlerin ısrarı üzerine ilk pes eden İ.A.’nın ailesi oldu. Aile, G.A.’nın bir yakını ile gelerek kızlarını istemesine razı oldu.