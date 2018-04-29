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BBC Türkçe

Kızlarını benzin istasyonunda unuttuğunu 170 kilometre sonra fark etti

Almanya'da bir baba, Paskalya tatili yolculuğunda tuvalete gitmek için inen biri 10, diğeri 14 yaşındaki iki kızını benzin istasyonunda unuttuğunu uzun süre anlamadı. Anneye ulaşan polis babayı tam 48 kez aradı.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'da bir baba, Paskalya tatili yolculuğunda iki kızını benzin istasyonunda unuttuğunu 170 kilometre gittikten sonra fark etti.

47 yaşındaki baba, İtalya'daki Garda Gölü'ne yaptıkları seyahatin dönüşünde sabahın erken saatlerinde Münih yakınlarındaki bir benzinciye girdi.

Parayı ödedikten sonra, tuvalete giden biri 10, diğeri de 14 yaşındaki iki kızının araçta olmadığını fark etmeden yola çıktı.

Çocuklar yarım saat babalarının geri dönmesini bekledikten sonra benzinlikte görevlilerden yardım istedi ve görevliler de polis çağırdı.

Polis "Çocuklar evlerinin sabit telefon numarasını verdi çünkü babalarının cep telefonu numarasını bilmiyorlardı. Geziye gitmeyen anneye de hemen ulaşamadık, çünkü uyuyordu" açıklaması yaptı.

Daha sonra anneye ulaşan polis, babanın cep telefonu numarasını aldı. Ancak yola iyice dalan baba, 48 kez aranmasına rağmen cevap vermedi. Daha sonra cevapsız aramaları fark eden baba, çocukları bıraktığı benzinlikten 170 kilometre uzaktayken polisi geri aradı.

Polis yetkilileri, babanın çocukları kasten bırakıp bırakmadığının araştırıldığını ancak bu ihtimale pek inanmadıklarını söyledi.

Geçen yıl yaşanan benzer bir olayda, Frankfurt Havaalanı yakınlarında trafik sıkışınca yol kenarına küçük tuvaletlerini yapmak için araçtan inen iki erkek çocuğu, otoyolda unutulmuştu.

2013'te de bir sürücü, yeni evlendiği eşini benzinlikte unutup, minibüsün arkasında uyuduğunu sanınca 200 kilometre yol gitmişti.

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