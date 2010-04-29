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Yaşam

Kızlarından mirasıyla intikam aldı

Avustralya’da dolar milyoneri bir kadın, üç kızına bıraktığı mirasla onlara ömürleri boyunca unutamayacakları bir ceza verdi.

29 Nisan 2010 03:00

T24 - Avustralya’da dolar milyoneri bir kadın, üç kızına bıraktığı mirasla onlara ömürleri boyunca unutamayacakları bir ceza verdi.

2.7 milyon Avustralya doları serveti olan Valmai Roche adlı kadın, 81 yaşında hayata veda etti. Roche’nin üç kızı, annelerinin ardından kendilerine kalacak mirasın hayalini kuruyordu ki, aile avukatının kendilerine okuduğu vasiyeti duyunca kelimenin tam anlamıyla şoke oldular.

Anne Roche'nin ölümünün ardından avukatı mirası açıkladığında kızlardan her biri kendilerine 5 Avustralya senti değerinde 30 adet gümüş bırakıldığını gördü. Roche, kızlarını cezalandırırken İncil'i örnek aldı.

İncil’de, 30 parça gümüş Hz. İsa’ya ihanet eden Yahuda için biçilen değerdi. Roche, aynı miktarı kızlarına miras bırakarak, onları kendisine “ihanet etmekle” cezalandırmış oldu.

Anne Roche kızlarını annesi Dorothy Hauber'in ölümünden sorumlu tutuyordu ve bu nedenle kızlarını 2.7 milyon Avustralya doları tutarındaki servetinden mahrum bıraktı.

Roche, servetinin büyük kısmını Katolik Kilisesi’ne bağışladı.


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