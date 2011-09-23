Kızların erkek kavgası

T24-

Hürriyet'in haberine göre, Kayseri'nin Kocasinan İlçesi’nde 13 yaşındaki D.Ç., 14 yaşındaki L.Y.’nin eski erkek arkadaşıyla görüştüğünü öğrendi. L.Y. ile parkta karşı karşıya gelen D.Ç. kavga etmeye başladı. Büyüyen kavgaya D.Ç.’nin annesi G.Ç. (31) ile L.Y.’nin ablası G.Y. (21) ve annesi Ş.Y. (37) de karıştı.L.Y., eline geçirdiği bıçakla D.Ç.’yi sol kolundan, annesini sağ elinden yaraladı. Kavgaya polis müdahale etti. D.Ç., annesiyle birlikte hastaneye götürülürken, üç şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler polis otosuna bindirilirken yüzlerini kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.