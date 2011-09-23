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Yaşam

Kızların erkek kavgası

Kayseri'de 13 ve 14 yaşındaki iki kız paylaşamadıkları erkek için kavgaya tutuştu. Bir kız ile annesi bıçaklanarak hastanelik oldu.

23 Eylül 2011 03:00

 


T24- Kayseri'de,13 ve 14 yaşındaki iki kız paylaşamadıkları erkek için kavgaya tutuştu. Kızlardan biri ile annesi bıçaklanarak hastanelik oldu.



Hürriyet'in haberine göre, Kayseri'nin Kocasinan İlçesi’nde 13 yaşındaki D.Ç., 14 yaşındaki L.Y.’nin eski erkek arkadaşıyla görüştüğünü öğrendi. L.Y. ile parkta karşı karşıya gelen D.Ç. kavga etmeye başladı. Büyüyen kavgaya D.Ç.’nin annesi G.Ç. (31) ile L.Y.’nin ablası G.Y. (21) ve annesi Ş.Y. (37) de karıştı.


L.Y., eline geçirdiği bıçakla D.Ç.’yi sol kolundan, annesini sağ elinden yaraladı. Kavgaya polis müdahale etti. D.Ç., annesiyle birlikte hastaneye götürülürken, üç şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler polis otosuna bindirilirken yüzlerini kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

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