-KIZLARIN EĞİTİMİNE AB DESTEĞİ ÇINAR (A.A) - 24.02.2011 - Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ortaşar Köyü İlköğretim Okulu'nca kız çocuklarının okullaşmasına yönelik hazırlanan ve AB Hibe Programı kapsamında kabul edilen tek köy projesi olan ''Biz de Varız'' projesi 78 bin 700 avroluk AB desteği ile hayata geçiriliyor. Ortaşar Köyü'nde ilköğretimi bitiren kız çocuklarının yüzde 80'inin orta öğretime devam etmemesi, 650 öğrencili 8 yıllık Ortaşar Köyü İlköğretim Okulu yönetimini harekete geçirdi. Bu kapsamda okul yönetimince kız çocuklarının okula kazandırılması ve orta öğretimlerine devamlarının sağlanması amacıyla Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliğine yönelik geliştirilmiş olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın ''İnsan Kaynaklarını Geliştirme'' bileşeni kapsamında hazırlanan 87 bin 446 Avro bütçeli ''Biz de Varız'' projesi Merkezi İhale Finans Birimince kabul edildi. -TEK KÖY OKULU PROJESİ- Proje, Merkezi İhale Finans Birimi'ne sunulan eğitime dayalı projeler arasında kabul edilen tek köy okulu projesi olma özelliği taşıyor. Çınar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İdris Zaman, Türkiye'de AB Hibe Programı kapsamında hazırlanan ve Merkezi İhale Finans Birimi'ne sunulan 90 proje arasında kabul edilen tek köy okulu projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Projenin amacının köyde eğitimin kalitesini artırmak ve orta öğrenime devam edemeyen kız çocuklarını eğitime kazandırmak olduğunu ifade eden Zaman, bu kapsamda orta öğrenime devam etmeyen kız çocuklarının alan taraması ile tespitine başladıklarını belirtti. Zaman, 75 haneli 900 nüfusa sahip köyde ilköğretimi bitiren kızların yüzde 80'inin çeşitli gerekçelerle aileleri tarafından eğitime devam etmelerinin engellendiğine dikkati çekerek, ''Köyde kızların ancak yüzde 20'si orta öğrenime devam edebiliyor. Hedefimiz Ortaşar Köyünde orta öğrenime devam etmeyen kız çocuğu kalmamasıdır. Bu amaçla mevcut köy okuluna eğitim materyali teminine başladık. Köyde lise bulunmadığı için orta öğrenime devam edemeyen ve yaş nedeniyle liseye kayıt yaptırma imkanı bulamayan genç kızlarımızı Açıköğretim Liselerine kayıtlarını yaptırarak orta öğrenimlerini tamamlamalarını sağlayacağız. Bunun yanı sıra proje kapsamında hizmet alımı yolu ile kiralayacağımız 3 araç ile taşımalı olarak orta öğrenime devam etmek isteyen kızlarımızı okuyacakları okullara biz taşıyacağız. Yaş haddi nedeniyle bu hakkı da bulunmayan kızlarımıza ekonomik bir kazanca dönüştürebilecekleri mesleki eğitim kursları ile el becerilerini üretime dönüştürmelerini sağlayacağız. Bu kapsamda köydeki genç kızlara mum yapımı kursu düzenleyeceğiz. Geleneksel ve maddi nedenlerle kız çocuklarını okutmayan ailelerin bu gerekçelerini ortadan kaldıracağız.'' Zaman, kızların okula kazandırılması amacıyla ayrıca Dicle Üniversitesi (D.Ü) Akademisyenlerince köyde başta imam, öğretmen muhtar gibi kanaat önderleri olmak üzere tüm ailelere 'ikna edici', 'liderlik' ve 'ebeveyn bilinçlendirme' seminerleri verileceğini, ve bu ailelerin çocuklarını okutmaları için gereken tüm bilgi ve birikimin akademisyenlerce velilere aktarılacağını kaydetti. Proje kapsamında çalışmalara başlandığını, öncelikle köy okulunda eğitimin kalitesinin arttırılmasına yönelik materyalin önümüzdeki hafta alımının tamamlanacağını ifade eden Zaman, alan taraması süren köyde 30 kız çocuğunun Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt başvurularının alındığını ve aile eğitimleri ile mesleki kursa da önümüzdeki ay başlanacağını belirtti. Zaman, toplam 87 bin 446 Avro bütçeli projenin yüzde 10'unun Çınar Kaymakamlığı'nca karşılanacağına da dikkati çekerek, 78 bin 701 Avroluk kısmının ise AB'nce sağlanacağını bildirdi.