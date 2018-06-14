Kızları gözleri oldu, sokak sokak dolaşıp kaymak satıyor

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda, 4 yıl önce görme yetisini tamamen kaybeden Suat Met (39), elinden tutan kızları sayesinde sokak sokak dolaşıp kaymak satarak geçimini sağlıyor. Babalarına yardımcı olan 12 yaşındaki Elif ve 8 yaşındaki Tuğçe, mutlu olduklarını söyledi.

Hızırtepe Mahallesi\'nde yaşayan Suat Met, gözlerindeki \'tavuk karası\' rahatsızlığı sebebiyle 4 yıl önce görme yetisini tamamen kaybetti. Elinde bir mesleği de bulunmayan Suat Met, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte devletten aldıkları sosyal yardımlarla geçinmeye başladı. Ekonomik olarak zor bir süreçten geçen Suat Met, kızları Tuğçe ve Elif\'le birlikte Ramazan ayında kaymak satmaya başladı. İftardan hemen sonra ellerinde sepetle sokağa çıkan baba ve kızları, sokakları tek tek dolaşarak bir ay boyunca kaymak sattı. Babalarının gözü olan kızları, vatandaştan da büyük takdir topladı.

Sokaktaki esnaf ve vatandaştan çok güzel tepkiler aldıklarını söyleyen Suat Met, \"Maddi imkansızlıklardan dolayı yapıyorum. Çocuklarım okuyor, desteğim olsun istedim. Gözlerimin rahatsızlığı var, evde durmaktan sıkıldım sonra karar verdim. \'Ben de satabilir miyim, kızımla çıksam acaba yapabilir miyim?\' dedim. Kendi semtimde satıyorum, fazla uzaklaşmadan. Esnafın bana olan, çocuklarıma olan tepkisi çok güzel. Çok şükür en azından evime bir destek olabiliyorum. Herkes engelli olabilir, önemli olan çalışmak, vazgeçmesinler\" dedi.

Elif Met bu işe babası sayesinde cesaret ettiklerini belirterek, \"Kaymak satışı işleri iyi gidiyor. Mutluyuz, eğlenceli oluyor. Babam olmasa tek başıma karanlıkta çıkamam. Babamla birlikte geziyorum ona yardım ediyorum. 100-150 tane kaymak satıyoruz. Yiyecek alıyoruz evimize, ihtiyaçları karşılıyoruz. Bu paralarla bayramlık da alacağız. İlk başlarda zor geliyordu ama şimdi normal. Mutlu oluyorum, eğleniyorum\" diye konuştu.



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