Kızları eşi tarafından öldürülen annenin feryadı: 'Gül gibi 2 yavrum gitti'

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, babaları Göksel Akşeker (40) tarafından öldürülen Hira (3) ile Elasu\'nun (5) cenazeleri, anneleri Şura Akkök Akşeker tarafından morgdan alındı. Gözyaşı dinmeyen acılı anne, çocuklarının ölümüne neden olan herkesten şikayetçi olduğunu belirterek, \"Benim gül gibi 2 yavrum öldü gitti\" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Aksu İlçesi Soğucaksu Mahallesi 11 Sokak\'ta iki katlı müstakil evde meydana geldi. Yaklaşık 1.5 ay önce 2 çocuğuyla Gaziantep\'ten gelen Göksel Akşeker\'den perşembe gününden beri haber alamayan ev sahibi, yedek anahtarla ailenin oturduğu eve girdi. Ev sahibi, içeri girdiğinde Hira ve Elasu ile baba Akşeker\'in cansız bedeniyle karşılaştı. Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, olay yerine geldi. Yapılan incelemede, Göksel Akşeker\'in, tabancayla çocuklarını öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. İncelemenin ardından cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

2.5 AY ÖNCE DE EŞİNİ VURMUŞ

Cezaevi firarisi Göksel Akşeker\'in, geçen 30 Ağustos\'ta eşi Şura Akkök Akşeker\'i Konyaaltı ilçesi Hurma Mahalllesi\'nde tabancayla vurup, yaraladığı, öldüğünü düşünerek olay yerinden kaçtığı belirlendi. Akşeker\'in bu olay sonrası Hira ve Elasu\'yu da yanına alıp, firari olarak yaşantısını sürdürdüğü ortaya çıktı.

ÇOCUKLARIN CENAZESİ AYNI TABUTTA

Baba ile minik Hira ve Elasu\'nun cenazeleri, otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Göksel Akşeker\'in cenazesi morgdan öğle saatlerinde alınırken, çocukların cenazesi ise öğleden sonra anneleri Şura Akkök Akşeker tarafından alındı. Çocukların cansız bedenleri tek tabuta konularak Kahramanmaraş\'a götürüldü.

Anne Şura Akkök Akşeker, eşinin daha önce çocuklarını görmek istediğini söyleyerek kendisini yanına çağırdığını, bu sırada silahla vurduğunu belirtti. Akşeker, \"Kapalı cezaevinden firar ettikten sonra tuzağa düşürüp beni vurdu. \'Çocuklarımı görmek istiyorum\' deyip bizi çağırdı. Beni vurduktan sonra 6 saat işkence yaptı. Sonra çocuklarımı kaçırdı. Bu adam 2 aydır Antalya\'da elini kolunu sallayarak dolaşıyordu. Ben bu adamın uyuşturucu bağımlısı ve sapık zihniyete sahip olduğunu söylememe rağmen hiçbir şey yapılmadı. Annesi oğlunun ne tür bir insan olduğunu bildiği halde kendi adına ev kiralayıp oturttu. Benim çocuklarımın ölmesine sebep olan herkesten şikayetçiyim. Bir olup çocuklarımı öldürdüler. Benim gül gibi 2 yavrum öldü gitti\" dedi.

Çocukların cenazesinin yarın merkez mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.



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