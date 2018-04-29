Kızlar takımı erkekler liginde şampiyon oldu

İspanya'nın Lleida kentinde bir kız futbol takımı, erkekler liginde şampiyon oldu.

New York Times gazetesinin haberine göre, AEM Lleida takımı, Lleida bölgesel erkekler junior liginde oynadığı 22 maçtan 21'ini kazanarak kupayı kazandı.

İspanya'da kız ve erkek futbolcular 14 yaşına kadar aynı ligde oynayabiliyor.

AEM Lleida'nın futbolcuları, 2014'ten beri erkeklere karşı oynuyor.

Ancak ülkede kız futbolculara destek yok denecek kadar az.

Geçen yıla kadar hiçbir kız futbol takımı sponsor bulamadı.

Ülkenin en başarılı takımı Real Madrid'in kızlar takımı yok.

AEM Llida'nın teknik direktörü Jose Maria Salmeron, "Bu kızları zorlamak için erkeklere karşı oynamaları gerektiğini düşündük. Çünkü ilerleme kaydetmek için güçlü rakipleriniz olması gerekir" dedi.

Salmeron, kız futbolculara tribünlerden her zaman küfürler edildiğini ve aşağılayıcı tezahürat yapıldığını belirterek, "En tuhafı da hakaret ve küfürlerin, rakip erkek oyuncuların annelerinden gelmesi" diye konuştu ve hakemlerin de oyuncalara sıklıkla "prenses" diye seslendiğini söyledi.

AEM Llida, şampiyon olduktan sonra, antrenmanları için para toplamak amacıyla bir kampanya başlattı. Takımın hedefi 10 bin euro toplamak.