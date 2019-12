Kızlar okusun diye koşuyor

Ayşe Güçlü, bağış için koşuyor. 2007’deki Avrasya Maratonu’nda 12 kilometre koşarak 99. olan Güçlü, çevresinden topladığı 10 bin YTL’lik bağış ile 25 kızın okumasını sağladı. Şimdi ise 26 Ekim’deki maratona hazırlanıyor.





Yüksek lisansını New York’taki Duke Üniversitesi’nde yaptıktan sonra burada çalışan İzmir doğumlu Ayşe Güçlü (34), aile özlemi çekmeye başladı.



"Ülkem için ne yapabilirim" düşüncesine de kapılan Güçlü, daha sakin bir yaşam sürmek için İstanbul’a döndü. İstanbul’a geldiği zaman özel bir bankada Strateji Planlama ve İş Geliştirme Bölümü’nde kurduğu kendi ekibiyle çalışmaya başladı.



Bebek’te oturan Güçlü, haftanın 6 günü saat 07.00’de kalkarak kahvaltıdan önce Bebek-Kuruçeşme arası 5 kilometre koşuyor. Cumartesi günleri de Belgrad Ormanı’ndaki 6 kilometrelik parkur koşusunu gerçekleştiriyor. Sabah koşamadığı zamanlarda iş çıkışında ya koşuyor ya da spor salonuna giderek yüzüyor.



Ayşe Güçlü, 2007 Avrasya Maratonu’na katılarak 12 kilometre koştu ve 99. oldu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Eğitimli Kızlar Projesi için çevresinden bağış topladı. Türkiye’nin ilk yardımseverlik koşusunu gerçekleştiren ve Adım Adım oluşumunun kurucusu Renay Onur’un desteğiyle koşmaya başlayan Güçlü’nün bu ilk yardımseverlik koşusuydu.



Yorulunca kızları hatırlıyor



Koşudan önce 300 kişiye isimlerine hitaben tek tek elektronik posta gönderen Güçlü, neden koştuğunu ve destek istediğini yazdı. Bu yolla 10 bin YTL toplayarak 25 genç kızın 1 yıllık okul masrafını karşıladı. Ayşe Güçlü, "Eğitimin her zaman çok önemli olduğuna inandım. 25 kız bu ülkenin geleceği için çok önemli bir sayı. Bugüne kadar iyi bir okulda, New York’ta yaşadım. Her şey çok güzel görünebilir ancak hiçbiri bana bir hayata umut olmak kadar mutluluk vermedi" diyor.



Koşarken bazen çok yorulduğu için bırakmayı düşündüğünü söyleyen Ayşe Güçlü, "Aklınıza son iki kilometre kala o kızlar geliyor. 25 hayat diyor, son gücünüzle koşmaya devam ediyorsunuz. Sınırlarınızı zorluyorsunuz. En önemlisi de farkındalık yaratıp insanları bir şeyler için harekete geçiriyorsunuz" dedi.



Ayşe Güçlü, daha önce de Antalya Maratonu’na katıldı. Güçlü şimdi 26 Ekim’de gerçekleşecek Avrasya Maratonu için daha sıkı bir şekilde antrenman yapıp koşmaya başladı. Güçlü, şimdiden elektronik postaları tanıdıklarına yollamaya başladı bile.