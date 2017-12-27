Kızlar Gazze’de kütüphane kurdu

Mergim Özdamar / İstanbul, 27 Aralık (DHA) – Gazze Şeridi’nde bulunan Sokaina okulunun kız öğrencileri Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu\'ndan (UNICEF) aldıkları 300 dolarla kendi kütüphanelerini kurdu.

Gazzeli kızların kütüphane kurmak için yaptıkları çalışmalar ve çabalar, UNICEF tarafından örnek proje olarak yayımlandı.

UNICEF sitesinde yayınlanan yazıya göre, Gazze\'de bir milyon çocuk var, ancak herhangi bir spor veya oyun alanı yok. Yakınlardaki plaj da kanalizasyon kirliliği nedeniyle kapalı bölge:

\"Güvenli dış oyun alanlarının eksikliği özellikle kız çocuklarını etkiliyor. Bu nedenle öğrenciler, bir kütüphane kurmanın kolay olmayacağını biliyordu; ancak, kızların neler yapabileceği konusunda sosyal tutumlara meydan okumak istedi.\"

Kızların, UNICEF’in başlangıçta verdiği 300 dolar ile önce kitap satın almaya gittikleri belirtilen yazıda, \"Ancak bu paranın yalnızca 30 kitap almaya yeteceğini gören kızlar, boş bir sınıfta ahşaptan raflar inşa etmeye karar verdiler\" denildi ve gelişmeler şöyle anlatıldı:

\"Daha sonra sivil toplum kuruluşlarından 500 kitap aldılar ve bu yılın başında kütüphaneleri kurulmuş oldu.

\"Sokaina okulunda bulunan kütüphane, tüm öğrenciler için haftada altı gün açık.

\"Sokaina, Gazze’deki okulların çoğunda olduğu gibi, 232 okulun eksikliğini telafi etmek için çift vardiyaları ders yapıyor.

\"Eğitim Bakanlığı, kız çocuklarının kararını masalar, sandalyeler ve daha fazla kitap sağlayarak destekledi.

\"Kızlar kütüphaneyi yönetmek ve koleksiyonlarına ekleme yapmaya devam etmek için bir komite kurdu.

\"Kızların bir araya getirdiği proje, ergenlere umut katmaya yardımcı olan daha büyük bir programın parçası.

\"UNICEF, 2016 yılında, 14-16 yaşlarındaki 1.200 lise öğrencisinin katıldığı 11 okulda projeler başlatarak, öğrencileri iletişim, eleştirel düşünme, yaratıcılık, araştırma, liderlik gibi beceriler konusunda eğitti.\"

UNICEF\'in Gazze Bürosu çalışanlarından Muhamed Ebu Süleyman da, böyle bir projenin kendisi için daha kişisel bir önemi olduğunu söyledi ve ekledi:

\"Çok yoksul bir mahallede büyüdüm ve ilkokulu kısa sürede terkettim. Şiddet asla uzak kalmadı. 15 yaşındayken hayatım değişti ve ortaokula başladım. Kızlarla yüz yüze görüşmem ilk kez o zaman gerçekleşti. Kurtarılmıştım çünkü Marx ve Dostoyevski okuyan insanlarla beraber olduğum ergen dostu bir alandaydım.\"

15 yaşındaki Haya al Kurdi de programın \"inanılmaz\" olduğunu vurguladı ve \"Hiçbir şeyin imkânsız olmadığını, okuyup kazanabileceğimi öğrendim. Düşünmek, planlamak, savunmak istiyorum. Bu deneyim bana hayal kurduğum kişi olabileceğimi öğretti\" dedi.

Yazıya göre, UNICEF Filistin’de 18 bin engelli ergenin, yaşam becerileri, sivil katılım, spor ve girişimci aktiviteleri yoluyla yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Kütüphane projesi, Al Nayzak Destekleyici Eğitim ve Bilim Yenilikçiliği Organizasyonu ile ortaklaşa yürütülen bir UNICEF girişimi ve Katar Kalkınma Fonu tarafından desteklenen Eğitim Vakfı\'nın bir programı olan Al Fakhoora tarafından finanse edildi. Bununla birlikte, Gazze’de çevre Birleşmiş Milletler’in 2020 yılına kadar yaşanamayacak hale geleceğine inandığı bir noktaya kadar bozuluyor.

Ebu Süleyman, umudun önemine dikkat çekerek, \"Herkesin, özellikle de gençlerin, umuda ihtiyacı var. Eğer umut her yerde ölürse, gençlerin riskli davranışlara ve hatta şiddete eğilim riski her zaman vardır\" diyor. (Fotoğraflı)