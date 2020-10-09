"Kızlar devralıyor": Finlandiya'da Başbakan'ın yerine bir günlüğüne 16 yaşındaki bir çocuk geçti

Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen "Kızlar Devralıyor Günü" çerçevesinde Finlandiya'da 16 yaşındaki Aava Murto, bir günlüğüne Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in yerine geçti.

Cinsiyet eşitliği üzerine farkındalık yaratmayı amaçlayan "Kızlar Devralıyor Günü" çerçevesinde Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in yerine bir günlüğüne 16 yaşındaki Aava Murto başbakan oldu. Murto görev gününde kabine üyeleri ve milletvekilleriyle tanışmanın yanısıra bir konuşma da yaptı. Konuşmasında teknolojiyi temel alan Murto, "Kızların da dijital bir geleceği var bu nedenle teknolojide bir söz hakları olması gerekiyor" dedi.

34 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dünyanın en genç hükûmet liderlerinden biri ve Finlandiya'nın en genç başbakanı olma ünvanını taşıyor.