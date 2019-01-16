T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kızkalesi'ni yağmur ve fırtına vurdu

Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde fırtına ve aşırı yağış hayatı felç etti, tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi de büyük zarar gördü

16 Ocak 2019 18:56

Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde fırtına ve aşırı yağış hayatı felç etti, tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi de büyük zarar gördü.
İlçeye bağlı Doğu Akdeniz’in tarihi ve turistik bölgesi Kızkalesi Mahallesi de yağış ve fırtınadan etkilendi. Fırtına nedeni ile oluşan dalgalar adeta sahili yuttu. Dev dalgalar tarafından sahile ve parklara vuran taşlar, işletme ve otellerin giriş kapılarına kadar ulaştı. Kızkalesi sahili adeta savaş alanına dönerken, enerji nakil hatlarındaki hasar nedeni ile mahalle elektriksiz kaldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Rıza ERENERDEMLİ Mersin DHA MERSİNin ErdemliKızkalesi MahallesiDoğu AkdenizinFırtınaKızkalesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24