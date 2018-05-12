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Kızıyla evden ayrılan hamile kadın, 15 gündür kayıp

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 3 aylık hamile olan Yaşariye Baysal (24), 3 yaşındaki kızını da yanına alarak ortadan kayboldu

12 Mayıs 2018 13:14

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, 3 aylık hamile olan Yaşariye Baysal (24), 3 yaşındaki kızını da yanına alarak ortadan kayboldu. Eşi, anne ve babası, Yaşariye Baysal\'ın evine dönmesini istedi.
Ereğli Toyfanlı köyünde eşiyle birlikte babasının evinde yaşayan 3 aylık hamile olan Yaşariye Baysal, 15 gün önce 3 yaşındaki kızı Irmak\'ı hastaneye götürmek için çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Yaşariye Baysal, babasına geri dönmeyeceğini belirttiği mesaj atarken, bir daha kendisinden haber alınamadı. 15 gün önce kızının hastaneye gideceğini söylemesi üzerine 100 lira para verdiğini söyleyen baba Şaban Kılıç (51), \"Kızım, çocuğunu doktora götüreceğini, kendisi de 3 aylık hamile olduğu için kontrole gideceğini söyledi. Ben de kendisine 100 lira verdim. Sonra benim cebimden haberim olmadan 200 lira daha almış. Evden çıktıktan sonra bana \'Baba, ben bir daha geri dönmeyeceğim. Bütün her şey size kalsın\' diye mesaj atmış. Kendisini aramaya çalıştık. Bizi komple engellemiş. Başka arkadaşların telefonundan aradık ulaşamadık. Kızımın evine geri dönmesini istiyorum\" dedi.
Yaşariye Baysal\'ın eşi Halil Baysal (30) ise eşi ile aralarında hiçbir problem olmadığını, eşinin bir sıkıntısının da olmadığını, çocuklarını doktora götürmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alamadıklarını söyledi.
Kısa süre önce felç geçiren anne Nazikar Kılıç ise, \"Kızım seni çok özledik. Torunumu da çok özledim. Ne olur geri dön. Seni çok seviyoruz\" diyerek kızına seslendi.
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