Kızıyla barışmak için kapısına gelen damadını bıçakladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'da, boşanmak isteyen ve evden ayrılıp, ailesinin yanına giden eşini barışmak için ikna etmeye çalışan Deniz F., kayınpederi Salih Y. tarafından bıçaklandı. Hastanede tedaviye alınan Deniz F.\'nin, sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Olay sonrası gözaltına alınan Salih Y. ise tutuklandı.

Olay, dün, İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. Deniz F.\'den boşanmak isteyen J.F. isimli kadın, evden ayrılıp, babası Salih Y.\'nin evine yerleşti. Kayınpederinin evine gelen Deniz F., eşinden eve dönmesini istedi; ancak olumsuz yanıt aldı. Barışma konusunda ısrarcı olan Deniz F., kendisini bu ısrarından vazgeçmesi için uyaran Salih Y. ile evin önünde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşürken, Salih Y., üzerinde taşıdığı bıçakla Deniz F.\'yi iki yerinden bıçakladı. Yaralanan Deniz F., yürüyerek geldiği eve yakın hastanenin acil servis girişinde yere yığıldı. Yaralı Deniz F.\'yi gören sağlık görevlileri, yanına koştu. Tedaviye alınan Deniz F.\'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay sonrası suç aleti bıçakla yakalanan Salih Y., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salih Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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