Kızınızın derdini paylaşın ama botoksunuzu asla

T24- Estetik danışman Şah Yaycı, günümüzde en büyük tehlikenin küçük kadınlar olduğunu söylüyor: Genç kızlar; mezuniyet botoksu, yaz dolgusu gibi modalar yarattı. Kızlarıyla botoksunu paylaşan anneler bile var

Sağlık ve estetik sektörünün birçok dalında danışmanlık veren Şah Yaycı, kişisel estetik danışmanlığı da yapıyor. Yaycı için 'estetik medyumu' diyenler de var. Çünkü yüzünüze ya da fotoğrafınıza bakarak, ileride sizi ne gibi deformasyonların beklediğini söylüyor. Yaycı ile estetik dünyasını ve bu dünyadaki son trendleri konuştuk...

Kadınlar, daha güzel olmaları için erkeklerden baskı görüyor mu sizce?



Buna inanmıyorum. Erkek için kadın estetiği; hayal ettiği, göremediği alanlarla ilgilidir. Dolgun, sarkmamış bir meme, kalkık bir popo gibi... Bazıları estetiği sadece dudak şişirmeden ibaret sanıyor. Dudağı her şiştiğinde göğsünün de büyüdüğünü hayal ediyor ve daha seksi olduğunu kurguluyor. Tabii ki bu, estetik bilinci tam yerleşmemiş kişiler için geçerli.

YAŞININ İYİSİ OL!



Kadınların kadınlar için güzelleştiği doğru mu?



Kadının alt metninde hep erkeği etkilemek vardır. Kadın çantayı, ayakkabıyı diğer kadınlar için alır belki ama estetik kaygısı daha çok erkekler içindir. Erkeğini kaçırmamak ya da bir erkeği elde etmek için estetik yaptırıyor olabilir. Bilinçaltı bu ama bilinçli bir estetik yaklaşımda olan kişi, önce kendisi için ister.



Medikal estetik neden bu kadar yaygınlaştı?



Medikal estetik uygulamalar, her geçen yıl cerrahi operasyonlara oranla artıyor. Bu da estetik bilincinin iyiye gittiğinin işareti. 2007'de düzenlenen bir kongrede, ameliyatsız estetiklerin yüzde 700 oranında arttığı açıklandı. Bana göre son derece yüz güldürücü bir gelişme. Çünkü cerrahi operasyon, kişiyi hiç de istemediği sonuçlara götürebilir. Eğer ameliyatsız estetiklerle kendinizi korumaya alırsanız, belki hiç operasyona gerek duymazsınız veya operasyon yaşını daha ileriye bırakabilirsiniz.



Sizce estetik ameliyat moda mı oldu?



Türkiye'de kadınlar estetiği Ajda Pekkan'la tanıdı. Ancak maalesef Ajda Hanım kadar ince eleyip sık dokuyamadı. Sosyo kültürel açıdan A sınıfında olanlar daha bilinçli. Onların eskiden yaptığı yanlışları, şimdi B ve C sınıfı yapmaya başladı. Ama abartılı görüntüler ve gerçeklerle karşılaştıkça onlarda da bir bilinç oluşacak.

BİR TIK DA KIZIMA



Türkiye'de estetiğe bakış ne durumda?



Üst sınıf, 'yaşının iyisi ol' mantığını yakalamış durumda. Ama bizde en önemli tehlike küçük kadınlar. Genç kızlar; mezuniyet botoksu, yaz dolgusu gibi modalar yaratmış durumda. Anneler bu konuda neden kayıtsız kalıyorlar, anlamıyorum. Kızlarınızla pijama partileri yapın, onların heyecanını, sıkıntısını paylaşın ama botoksunuzu, dolgunuzu paylaşmayın. Oysa, "Doktorcum benim dolgumun yarısını bi tık kızıma yapın" diyen annelerin sayısı son zamanlarda maalesef gittikçe artıyor.



Dolgular hep aynı ifadeyi yarattı insanlarda. Bu konuda ne dersiniz?



Evet son 10 yıldır silikonize dolgular nedeniyle birbirinin aynı şiş ve ifadesiz suretlerle karşılaşıyoruz. Özellikle dudaklarda ve yanaklarda uygulanan bu dolgular; doku ölümleri ve dudaklarda, ciltte sarkmalar gibi ciddi hasarlara yol açtı. Ama organizmaya uyumlu geçici dolgular aksine çok faydalı. Bunlar, altı ayda eriyor ve ciddi doku kayıplarını onarıyor.

CİLT KALİTESİ DAHA ÖNEMLİ



Son dönemin estetik trendleri; yaşsız değil, yaşının iyisi olmaya yönelik. Yani bir dede, anneanne olduğunuz beli olacak ama yaşınızın iyisi olacaksınız. Biyolojik saati geriye alan ve yaşlanma hızını azaltarak yaş aldıran bir sistem kabul görmeye başladı artık.

Artık şiş dudaklar, kalkık burunlar ve çadıra benzeyen kaşlarla dolaşmak; alaturka ve abartı olarak nitelendiriliyor. Bunun yerine yüzdeki hafif düzensizlikler ve asimetrilerle barışık olmayı öğrenmek ve cilt kalitesine önem vermek önemli oldu. Sağlıklı fit bir vücuda kavuşmak, silikonla şişirilmiş göğüslere tercih ediliyor.

Estetiğin sosyal statü göstergesi olarak benimsendiği A-B grubu; abartılı değişimlere değil, koruma amaçlı estetiğe yöneldi. Geçmişte yaşanılan hüsranlar, sureti bozulan insanlar; diğerlerine ayna tuttu.

'GERDİRİRİM' DEMEYİN



Günümüz estetik dünyasında birçok yenilik var. Örneğin estetik tıbbının çaresiz kaldığı el ve diz üstü yaşlanmaları için son derece olumlu keşifler söz konusu. Cildin kaybettiği yapı taşlarının dışarıdan mikroenjeksiyonla yeniden verilme prensibine dayalı mezolift uygulamaları; yüz ve boyun dekolte bölgesinde olduğu gibi ellerde ve diz üstünde de yüz güldürücü sonuçlar doğuruyor.

Elbette buradaki en önemli püf noktası; 'Nasıl olsa gerdiririm' diyerek 40'lı, 50'li yaşlara kadar kendimizi korumaya almadan bırakmamak ve medikal estetiğin nimetlerinden faydalanmak.

Diğer bir nimet ise 'holistik tıp' denen tamamlayıcı tıp. Holistik tıp, vücuttaki tıkalı enerji kanallarını açarak sistemik bir iyilik hali yaratıyor. Doğu tıbbı olarak bilinen holistik tıp, son zamanlarda Batı'da da oldukça yaygınlaşarak olumlu etkilerini cilt üzerinde de göstermeye başladı.

