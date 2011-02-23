'Kızınız Pakistan’da birkaç güne arar...'

T24

Babaya veda mesajı





Aileyi arayan bir kişi, “Kızınız Pakistan’da bizimle beraber. İyi ve birkaç gün içerisinde sizi arayacak” dedi. Arayan numaranın, Pakistan’dan olduğu doğrulandı.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Rize’de 20 gün önce Kuran kursuna gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve yapılan araştırmada İran’a kaçtığı belirlenen 24 yaşındaki Zeynep Gündoğdu’nun evini telefonla arayan kimliği belirsiz bir kişi aileye, “Kızınız Pakistan’da bizimle beraber. İyi ve birkaç gün içerisinde sizi arayacak” dedi.Rızvan ve Ayşe Gündoğdu’nun İlahiyat Fakültesi mezunu ve hafız kızları Zeynep Gündoğdu, 20 gün önce, önce bir arkadaşına, ardından da yatılı kalacağı Kuran kursuna gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.Daha sonra babasını telefonla arayan, “Beni merak etmeyin” dedikten sonra telefonu kapatan Zeynep Gündoğdu, akşam saatlerinde babasının cep telefonuna veda mesajları çekti. Kızından o günden sonra bir daha haber alamayan Rızvan Gündoğdu, sonunda polise başvurdu. Polisin yaptığı araştırmada, Zeynep Gündoğdu’nun Rize Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi’nden 10 yıl süreli pasaport çıkarttığı ve İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan İran’a hareket eden bir uçağa bindiği belirlendi. Polis, Gündoğdu’nun herhangi bir örgütle bağlantısının olup olmadığını araştırırken, önceki gece aileye esrarengiz bir telefon geldi. Arayan kimliği belirsiz erkek bir kişi, Türkçe konuşarak, “Kızınız Pakistan’da bizimle beraber. İyi ve birkaç gün içerisinde sizi arayacak” diyerek telefonu kapattı. Yapılan araştırmada arayan numaranın Pakistan’a kayıtlı olduğu tespit edildi. Bu arada Zeynep Gündoğdu’nun Rize’den ayrıldıktan sonra İstanbul’da temas kurduğu kişiler ve kaldığı yerlerin belirlendiği, bu konuda polisin araştırmasının sürdüğü belirtildi.