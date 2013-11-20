'Kızınız aşk yaşamaya mı yoksa okumaya mı geliyor?'

15 yaşındaki kız öğrenciyi bir erkek arkadaşının yanında otururken gören ve kız öğrencinin kolunu arkadaşının omzuna attığını iddia eden lisenin müdür yardımcısı, okula çağırdığı veliye “kızınız buraya aşk yaşamaya mı yoksa okumaya mı geliyor?” diye sordu. Soruya sinirlenen veli, müdür yardımcısından, müdür yardımcısı da tehdit ve hakaret suçlamasıyla veliden şikâyetçi oldu. İntihara kalkışan kız öğrenci ise bir daha okula dönmek istemiyor.

Hürriyet gazetesinden Eyüp Serbest'in haberine göre, Çatalca Çok Programlı Lisesi’nde okuyan 15 yaşındaki M.N. okuldaki bir erkek arkadaşıyla yan yana oturuyordu. Okulun müdür yardımcısına göre M.N. elini erkek arkadaşının omzuna atmıştı. Müdür yardımcısı, M.N.’nin babası Hasan N.’yi okula çağırarak “Kızınız buraya aşk yaşamaya mı yoksa okumaya mı geliyor?” diye sordu. Hasan N., olanları anlatan müdür yardımcısına “Benim ahlakımı korumak sana mı kaldı” diye tepki gösterdi. M.N. ve babası müdür yardımcısını, müdür yardımcısı da M.N.’nin babasını savcılığa şikâyet etti.

İntihara kalkıştı

Son bir haftadır okula gitmeyen annesinin tansiyon haplarını içerek intihara teşebbüs etti. M.N. ailesiyle birlikte 4 yıl önce Almanya’dan Türkiye’ye gelmişti. Babası emekli Hasan N., AKP Çatalca İlçe Yönetim Kurulu yedek üyesiydi. Kızı M.N.’nin bir daha okuluna dönmek istemediğini anlatan Hasan N., “Kızımın bu olayın yaşandığı hafta sınavları vardı. Hiçbirine giremedi. Bir daha o okula dönmeyeceğini söylüyor. Kızımı ya özel bir okula ya da başka bir ildeki bir okula göndereceğim. Ayrıca bu olayın ardından partideki tüm görevlerimden de istifa ettim. Bana kimse sahip çıkmayacaksa ülkeyi de terk edip Almanya’ya gitmeyi düşünüyorum” dedi.

'Eli omzundaydı'

Müdür Yardımcısı Z.O. ise olayla ilgili “Şikâyet üzerine o sınıfa gittim. M.N.’nin kolu samimi bir şekilde erkek öğrencinin omzundaydı. Babasını çağırdım. Gayet sakin bir şekilde gördüklerimi anlattım. Öğrencinin velisi birden bağırıp çağırmaya başladı. Beni tehdit etti. Savcılığa suç duyurusunda bulundum” şeklinde konuştu.

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