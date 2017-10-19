Kızının tecavüzcüsünü yakalayıp polise teslim etti

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Ekim (DHA) – Londra’da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden zanlı, kızın annesi tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

The Independent\'in haberine göre, Fortune Aragua okul çıkışında 13 yaşında bir kızı evine gitmeye ikna etti ve zorla birlikte oldu.

Scotland Yard Çocuk İstismarı ve Cinsi Münasebet Suçlar masasından dedektif polis memuru Gregg Nicol, genç kızın annesine olayı anlattığını, annenin Aragua’nın kapısına dayanıp kendisini alıkoyduğunu ve polis gelene kadar bekleyip, polise teslim ettiğini söyledi. (Fotoğraflı)