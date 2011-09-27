Kızının tacizcisi komşu çıktı





T24- Ünlü şarkıcı Safiye Soyman kızı Ümran Erler ile birlikte geçtiğimiz Mart ayında Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelerek internet aracılığıyla rahatsız edildiklerini bildirmişlerdi. Başvuruda,Ümran Erler adına sosyal paylaşım sitelerinde hesaplar ve e-mailler açılarak yakın çevresinin rahatsız edildiği belirtilmişti. Soyman ve Erler kim olduklarını bilmedikleri bu kişilerin bulunmasını istemişlerdi.







Hürriyet'in haberine göre, başvuru üzerine, Bilişim Suçları Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, Safiye Soyman'ın kızı Ümran Erler'i cep telefonu, e-mail ile Facebook ve Twitter adlı sosyal paylaşım siteleri yoluyla taciz eden kişiyi belirledi.

İfade için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelen Safiye Soyman ile kızı Ümran Erler çıkışta basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Soyman, "Kızımı Facebook'tan, Twitter'dan , e-maillerle rahatsız eden kişi kızımın en yakın komşusu, aile dostu çıktı. Biz şoka girdik, sukût-u hayale uğradık. Nihayet bulundu, teşekkür etmeye geldik. Önemli olan onun bulunması ve enteresan, kızımın en yakın arkadaşı, evine girip çıkıyorlar ailecek karı-koca ve onların çıkması inanılır gibi değil" dedi.





Bu kişiden şikayetçi olduklarını bildiren Soyman ile kızı, “Tacizcinin yakalanmasından dolayı mutlu olduk. Bu kişilerle aramızda sorun da yok. 3 yıl boyunca hem bizi, hem de hesaplarımızı ele geçirerek başka insanları rahatsız eden şahsın bulunmasıyla derin bir nefes aldık" dediler.





Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Funda Narin K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

