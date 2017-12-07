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KIZININ ÖLDÜRÜLME ANINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ 

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İstanbul DHA Ümraniye'de, 27 yaşındaki iki çocuk annesi Duygu Kadakal'ı bir otelin lobisinde bıçaklayarak öldüren Hakan Kadakal ilk kez hakim karşısına çıktı

07 Aralık 2017 19:03

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İstanbul DHA
Ümraniye\'de, 27 yaşındaki iki çocuk annesi Duygu Kadakal\'ı bir otelin lobisinde bıçaklayarak öldüren Hakan Kadakal ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada olay anının görüntüleri de izlendi. Bu sırada Duygu Kadakal\'ın annesi Yasemin Koç ve kız kardeşi Gizem Topçu gözyaşlarının tutamadı. Anne Koç, sanık Kadakal\'a \"Nasıl kıydın sen ona katil?\" diye bağırdı.
Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Kadakal, müştekiler Yasemin Koç ve Gizem Topçu ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Hakan Kadakal, \"Kendisi bu olaydan bir süre önce evi terk etti. Ben çocuklarımla birlikte kalıyordum. Olay günü Ümraniye Çakmak Mahallesi\'nde oturan ablamdan, arkadaşımın kullandığı otomobil ile Avrupa yakasına geçmek üzere yola çıktık. Bu sırada caddede Duygu\'yu gördüm. Kendisi ile konuşmak için otomobilden indim. Bu sırada, uyuşturucu madde satan Emrah D. ile Duygu kısa süre konuştu ve bir binaya girdiler. 
Ben de peşlerinden gittim. İçeriye girince lobiyi gördüm ve otel olduğunu anladım. Yukarıya çıkacaklarını görünce müdahale ettim ve \'Ne oluyor?\' deyip Emrah\'a sordum. Kendisi, Duygu\'ya mal vereceğini söyledi. Ben de, \'Herkese sokakta satıyorsun, Duygu\'ya neden odada?\' dedim. Bu sırada Duygu, \'Sen karışamazsın\' şeklinde sözler söyledi. Ben elimi belimdeki bıçağa attım ancak kendime telkinde bulunarak sakinleştim. Herhangi bir şey yapmayarak Duygu ile konuşmaya başladım. Kendisine, \'Buraları bırakıp gidelim, Edirne\'ye yerleşelim, istersen Bingöl\'e yerleşiriz\' dedim. Ancak kendisi bana, \'Sen erkek misin? Ben buyum, bana karışamazsın\' gibi sözler söyledi. Duygu evden ayrıldıktan sonra çocuklar benim yanımda kalıyordu ve beni, \'Adıyaman\'a ikimiz gidelim\' şeklinde yönlendirmesi ile çocukları yurda teslim etmemi sağlamıştı. Bunlar aklıma geldi. O an bir tuhaf oldum Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Elim kesildiğinde kendime geldim ve Duygu\'nun vücudundan bıçağı çıkarmaya çalışırken kendimi buldum\" dedi.

\"NASIL KIYDIN SEN ONA KATİL?\"
Sanık Kadakal savunmasının ardından duruşmada, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Bu sırada anne Yasemin Koç ve kız kardeşi Gizem Topçu gözyaşlarını tutamadı. Anne Koç, sanığa, \"Nasıl kıydın sen ona katil?\" diye bağırdı.
Görüntülerin izlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay anının güvenlik kamera kayıtları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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