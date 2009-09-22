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Yaşam

Kızının katiliyle evlendi

Kızının cezaevindeki katiliyle evlenen kadın şimdi de eşinin daha az ceza alması için çalışıyor.

22 Eylül 2009 03:00

Kızının cezaevindeki katiliyle evlenen kadın şimdi de eşinin daha az ceza alması için çalışıyor.

İki yıl önce dört yaşındaki Leonie annesinin erkek arkadaşı Andrew B. Tarafından dövülerek öldürüldü...Polis memuru olan Andrew 7.5 yıl hapse çarptırıldı.

Ancak anne Miriam erkek arkadaşını terk etmedi ve onunla hapisteyken evlendi.

Dün mahkemeye çıkan Andrew ile Miriam'ın görüntüleri alman basınında geniş yer buldu.

Mahkeme salonunda eli kelepçeli eşiyle karşılaşan genç kadın önce kızının katiline sarıldı ardından da onu yanağından öptü.

Bild gazetesi Miriam ile Andrew'ın fotğoraflarını yayınlayarak "Kızınızın katiliyle evlenir miydiniz. Bir anne kızının katilini nasıl sever" diye sordu. Miriam gazetelere konuşmayı reddediyor.

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