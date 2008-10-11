Kızının kaçtığı genci tüfekle öldürdü

1999 yılındaki genel seçimlerde memleketi Kahramanmaraş'tan bağımsız milletvekili adayı olan mimar Yıldırım Beyazıt Terzi (58), kızı Tuğçe Terzi'nin 10 gün önce kaçtığı taksi şoförü Bekir Karakaş’ı (29) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Yıldırım Beyazıt Terzi, 10 gün önce evlenmek için Bekir Karakaş'a kaçan kızı Tuğçe Terzi’yi barışmak için Küçükyalı'daki evine çağırdı. Tuğçe Terzi’yi yanına almayan Bekir Karakaş saat 23.30 sıralarında Terzi’nin Atatürk Caddesi'ndeki evine geldi. Barışıp, el öpmek için giden Bekir Karakaş ile Yıldırım Beyazıt Terzi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Terzi, diğer odadaki ruhsatlı pompalı tüfeğini alarak Bekir Karakaş’ı göğsünden vurdu. Karakaş olay yerinde yaşamını yitirirken, sokağa çıkıp iki el de havaya ateş eden Terzi, silah sesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Gözaltına alınan Yıldırım Beyazıt Terzi, Küçükyalı Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.



KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ



Bu sırada eve gelen Tuğçe Terzi, kapıda polisleri görünce şoke oldu. Babasına ve sevgilisine neler olduğunu sorup gözyaşı döken Tuğçe Terzi'yi polisler sakinleştirmeye çalıştı.



