T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kızının gözü önünde tekme tokat dövdüler!

Komşuları tarafından saldırıya uğrayan baba Erzurum'a, hastaneden 7 günlük 'iş göremez' raporu verildi

14 Ağustos 2016 00:43

Bursa'da, inşaat malzemeleri satan 45 yaşındaki Cem Erzurum, 10 yaşındaki kızı Cansın ile alışverişe gittiği markette, araları açık olan komşuları Erkan, Serdal ve Serkan K. kardeşler ile birlikte 3 arkadaşlarının tekmeli yumrukla saldırısına uğradı. Erzurum'un kızının gözü önünde gerçekleşen saldırıyı marketin güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Bursa'nın Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana gelen olayda araya girenlerin, saldırganların elinden güçlükle kurtardığı Cem Erzurum, hastaneden 7 günlük 'iş göremez' raporu alarak şikayetçi oldu.

Yapılan soruşturmalarda, iki gün önce apartmanda komşular arasında çıkan bir kavgadan kaynaklandığı anlaşılan olayın Erkan, Serdal ve Serkan K. kardeşlerin bir başka komşuyla kavgalarını ayıran Cem Erzurum'a, "Sen neden olayda taraf oldun" diyerek markette saldırdığı ortaya çıktı.

 

 

 

ETİKETLER

Bursamarketkızının gözünün önündegüvenlik kameralarıtekme tokat dövdüler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24