Kızının gözü önünde tekme tokat dövdüler!

Bursa'da, inşaat malzemeleri satan 45 yaşındaki Cem Erzurum, 10 yaşındaki kızı Cansın ile alışverişe gittiği markette, araları açık olan komşuları Erkan, Serdal ve Serkan K. kardeşler ile birlikte 3 arkadaşlarının tekmeli yumrukla saldırısına uğradı. Erzurum'un kızının gözü önünde gerçekleşen saldırıyı marketin güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Bursa'nın Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana gelen olayda araya girenlerin, saldırganların elinden güçlükle kurtardığı Cem Erzurum, hastaneden 7 günlük 'iş göremez' raporu alarak şikayetçi oldu.

Yapılan soruşturmalarda, iki gün önce apartmanda komşular arasında çıkan bir kavgadan kaynaklandığı anlaşılan olayın Erkan, Serdal ve Serkan K. kardeşlerin bir başka komşuyla kavgalarını ayıran Cem Erzurum'a, "Sen neden olayda taraf oldun" diyerek markette saldırdığı ortaya çıktı.