Kızının gözü önünde kurşunladılar

Bodrum'da berber dükkânı ve pansiyon işleten 44 yaşındaki Halil Arıcan, iddiaya göre eski ortakları tarafından saldırıya uğradı. Arıcan’ın kızının gözü önünde meydana gelen olayda saldırganlardan biri yakalanırken, hafif yaralanan Arıcan kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

DHA’da yer alan habere göre, olay, bugün saat 13.30 sıralarında, Yokuşbaşı Kavşağı’nda meydana geldi. Berber dükkânı ile pansiyon işleten, evli 1 çocuk babası 44 yaşındaki Halil Arıcan, kızı 10 yaşındaki E.A. ile birlikte Turgutreis’teki evine doğru yola çıktı. Kavşaktaki trafik ışıklarında kırmızıda duran Arıcan’ın cipinin yanına yanaşan otomobilden inen eski ortakları 35 yaşındaki Murat Dolaş ve 43 yaşındaki Cemal Oba, iddiaya göre, araca tabancayla kurşun yağdırdı. Arıcan, arka koltukta oturan kızının gözleri önünde, vücudunun 3 yerinden hafif yaralandı. Toplam 14 el ateş açan iki kişi, ardından otomobillerine binerek uzaklaştı.

Biri yol denetiminde teslim oldu

Kalabalığın da gözü önünde gerçekleşen olayda; araçlarından inenler manzarakarşısında şoke oldu. Vatandaşlar kanlar içindeki Arıcan’ı otomobille Bodrum Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı. Korkuya kapılan Arıcan’ın kızı E.A. da babasıyla birlikte hastaneye götürüldü. Polis olay yerinde inceleme yaptı, boş kovanlar toplandı. Saldırganların yüzünü gören ve eski ortakları olduğunu söyleyen Arıcan’ın ilk ifadesinin ardından polis, yakalanmaları için çalışma başlattı. Saldırganlardan Cemal Oba olaydan 1 saat sonra yol denetiminde polisi görünce otomobilinden inerek teslim oldu. Diğer saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan; olay yerindeki inceleme nedeniyle yolda 3 kilometreyi bulan kuyruk oluştu. İnceleme sonrası araç yoldan çekilince kuyruk kısa sürede eridi.

’Tehdit ediyorlardı’

Hayati tehlikesi bulunmayan Halil Arıcan, "Bu kişileri tanıyorum. Bir iki aylık ortaklığımız oldu. İşler iyi gitmeyince ortaklıkta kullandığımız parayı geri almak istediler. Ben de zarar ettim. Ortaklıktan ayrıldıktan sonra sürekli beni tehdit ediyorlardı. Bu konuyla ilgili jandarma ve savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bugün de kavşakta durduğum anda bana silahla saldırdılar" dedi.

Olayın görgü tanıklarından Erdoğan Boran ise "Arkadan aracımla geliyordum. Öndeki araca saldırı yapıldığını, sürücünün yaralandığını, aşağıya inmeye çalıştığını gördüm. Yaralıyı hemen araçtan indirdik ve bir araca koyarak hastaneye gönderdik. Olayın şokunu yaşadık" diye konuştu.

3 gün önce de işyerinde dövmüşler

Bu arada, MHP İlçe Başkanı Cengizhan Sancar ve yönetim kurulu üyeleri, Arıcan’ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ateş açanların, olaydan 3 gün önce Arıcan’ın işyerine giderek dövdüğü ve olayın jandarma karakoluna yansıdığı belirtildi. İki saldırganın berber işletmesi için Arıcan’a 15 bin lira verdiği belirtildi.