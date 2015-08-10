Kızının erkek arkadaşına işkence yaptığı iddia edilen babaya 24 yıl hapis istemi

İstanbul’da bir baba, kızını takip ederek, buluştuğu erkek arkadaşını önce dövdü daha sonra cinsel organını kesmekle tehdit etti. Oğluyla birlikte kızının erkek arkadaşını evlerinin önündeki ağaca bağlayarak, iç çamaşırıyla kalacak şekilde soyan babanın 24 yıl hapsi isteniyor.

Habertürk’ün haberine göre; İstanbul Ümraniye’de 2 yıl önce yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti: Aynı ilköğretim okulunda öğrenci olan 14 yaşındaki S.H. adlı kız çocuğu ile yaşıtı olan M.E.B., randevulaşarak bir yerde buluştu. Kızını takip eden baba S.H., oğluyla birlikte buluşma sonunda evine dönmek üzere yola çıkan M.E.B.’nin yolunu kesti. Kaçmak isteyen erkek çocuğunu yakalayarak, kız çocuğunun da bulunduğu otomobile bindirdi.

Bıçakla tehdit etti

Dövdükleri çocuğu, Ümraniye’deki evlerine götürüp burada bir ağaca bağladı. İç çamaşırıyla kalacak şekilde soydu ve eline aldığı bıçakla “Şeyini keseceğim” diyerek tehdit etti. Olayı gören bir komşu durumu polise bildirdi. Çocuk kurtarılırken soruşturmayı yürüten savcılık, baba hakkında ‘kasten yaralama, tehdit ve hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 8 yıldan 24 yıla kadar, 22 yaşındaki oğlu hakkında da ‘kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 6 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada ifade veren M.E.B., kız arkadaşı ile buluştuktan sonrasını şöyle anlattı: “Eve gitmek için yürürken bir otomobille karşıma geldiler. Abisi yumruk attı. Kaçmaya çalıştım, babası otomobille yolumu kesti. Arabaya zorla bindirdiler. Evlerinin bahçesine götürdüler. S.’nin babası ‘İp ve bıçak getirin’ dedi. Zorla soydu. Üzerimde sadece iç çamaşırım kaldı. Ağaca bağladı. Çok korktum” dedi.

'Korkutmak için yaptım'

Sanık baba ise çocuğun eşine telefonda hakaret ettiğini öne sürerek, “O hiddetle yola çıktık. Oğlanı, anne ve babasıyla görüşmek için eve getirdim. Ağabeyi ile babasının telefonunu istedik vermedi. Korkutmak için ‘Bir daha böyle bir şey yaparsan bir yerini keserim’ dedim. Bir tokat attım, oğlum da bir tokat attı” diye konuştu. Duruşma olaylara tanık olan küçük kızın dinlenmesi için ertelendi.