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Yaşam

Kızının çocuğunu doğurdu

ABD'de kızı için taşıyıcılık annelik yapan kadın, torununu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi

27 Ağustos 2012 13:27

ABD’de bir anneanne, kalp hastası kızı için taşıyıcı annelik yaparak kızının oğlunu dünyaya getirdi.
 
ABD’nin Maine eyaletinde yaşayan Linda Sirois (49), kalp hastası kızı Angel Hebert’e (25) yapılan testlerde hamilelik için riskli çıkınca, kızı için taşıyıcı annelik yaptı. Bu duruma önce soğuk bakan genç kız daha sonra teklifi kabul etti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, birçok klinik yaşından dolayı Sirois’e taşıyıcı anne işlemi yapmak istemedi. Sonunda Massachusetts eyaletinde bir klinik testlerden geçmek şartıyla olumlu yanıt verdi. Angel Hebert’in yumurtalığı kocasının spermleriyle döllenip Sirois’in rahmine yerleştirildi.

Büyükanne, erkek torunu Madden’ı sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Daha önce dört doğum yapan Linda Sirois, ''En büyük çocuğum üniversitede. O yüzden rahat bir doğum yaptım. Bulantı bile hissetmedim'' dedi.

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