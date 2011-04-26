Kızının cenazesini taşıyan konvoydaki kaza da can verdi!

T24 - Kayseri'nin İncesu ilçesindeki hemzemin geçitte dün meydana gelen kazada ölen kadının cenazesini Hatay'a götüren konvoy Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza yaptı. Kazada dünkü olayda hayatını kaybeden kadının annesi öldü.
TEM Otoyolu'nun Pozantı- Tarsus istikameti Karakütük mevkisinde Hasan Tekin'in kullandığı 42 ABD 58 plakalı otomobil, sürücünün yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarına savruldu.
Bu arada, arkadan gelen Necdet Emeç yönetimindeki 31 SF 267 plakalı otomobil de yol kenarına savrulan otomobile ve bu araca yardım için duran 06 BL 6569 minibüse çarptı.
Emeç'in kullandığı otomobilin, dün Kayseri'nin İncesu ilçesi yakınlarında içinde bulunduğu otomobile trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden Rana Beyazıt Bektaş'ın (37) cenazesini, Hatay'ın Samandağ ilçesine götüren konvoyda bulunduğu öğrenildi.
Kazada Emeç'in kullandığı araçta bulunan Bektaş'ın annesi Zekiye Beyazıt (75) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Emeç ve aynı araçta bulunan Eylem Beyazıt Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.