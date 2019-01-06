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Kızının cenazesini almak için Ukrayna'ya gitti

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- ÜNİVERSİTE öğrenimi için gittiği Ukrayna'nın Harkov kentinde, ev arkadaşı Buket Yıldız ile (20) birlikte bıçaklanarak öldürülen Zeynep Hüsünbeyi'nin (22) İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturan babası Yurdal Hüsünbeyi, kızının cen

06 Ocak 2019 15:43

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- ÜNİVERSİTE öğrenimi için gittiği Ukrayna\'nın Harkov kentinde, ev arkadaşı Buket Yıldız ile (20) birlikte bıçaklanarak öldürülen Zeynep Hüsünbeyi\'nin (22) İzmir\'in Karabağlar ilçesinde oturan babası Yurdal Hüsünbeyi, kızının cenazesini almak için Ukrayna\'ya gitti.
Ukrayna\'nın Harkov kentindeki Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde okuyan öğrenciler Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi, Valentinovskaya Caddesi\'nde kiralık olarak oturdukları evde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ukrayna polisi, şüphelinin, öldürülen Yıldız\'ın eski erkek arkadaşı Hüsnü Can Ç. olduğunu belirledi. 2 Ocak Çarşamba günü havayolu ile Türkiye\'ye giriş yaptığı tespit edilen katil zanlısı Hüsnü Can Ç., babasının kabri başında yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan İzmir\'in Karabağlar ilçesindeki Yeşilyurt semtinde oturan Zeynep Hüsünbeyi\'nin babası Yurdal Hüsünbeyi, kızının cenazesini almak için bugün Ukrayna\'ya gitti. Hüsünbeyi’nin oradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından kızının cenazesini İzmir\'e getireceği belirtildi.

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