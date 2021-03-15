Kızının amigo arkadaşlarının fotoğraflarını kullandı; 'deepfake' teknolojisiyle çıplak oldukları videolarını yaydı

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir kadın, kızının amigo takımındaki diğer çocukların fotoğraflarını kullanarak deepfake teknolojisiyle çıplak bir şekilde içki ve sigara içtikleri videolar hazırlayıp gönderdiği için yargılanıyor.

The Hill'de yer alan habere göre, 50 yaşındaki Raffaela Spone isimli kadın, kızının amigo takımındaki çocuklar ve hocalarının fotoğraflarını alarak deepfake teknolojisiyle sahte videolar hazırladı. Videolarda kızının takım arkadaşlarının çıplak olduğu, içki ve sigara içtiği sahte görüntüler yer aldı. Spone aynı zamanda kızının takım arkadaşlarına "intihar etmeleri" yönünde mesajlar da attı.

Spone, siber suçlar kapsamında çocukları taciz etme suçundan yargılanıyor.

Spone'un kızının suçta dahilinin olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Deepfake teknolojisi nedir?

Deepfake teknolojisi, yapay zeka yardımıyla yüz fotoğraflarından yüksek gerçekliğe sahip sahte videolar üretilmesine olanak sağlıyor.