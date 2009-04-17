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Yaşam

Kızını vermeyen anneyi ayaklarından vurdu

Halil İbrahim Dönmez, evlenmelerine izin vermeyen sevdiği kızın annesi Ayşe Durmaz'ı av tüfeğiyle ayaklarından yaraladı.

17 Nisan 2009 03:00

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 28 yaşındaki Halil İbrahim Dönmez, evlenmelerine izin vermeyen sevdiği kızın annesi 48 yaşındaki Ayşe Durmaz'ı av tüfeğiyle ayaklarından yaraladı.

İlçeye bağlı Altınova Köyü'nde çiftçilik yapan Halil İbrahim Dönmez, aynı köyde oturan ve uzaktan akrabaları olan Zehra Durmaz'ı, evlenmek için annesi Ayşe Durmaz'dan istedi. Ancak, kızın annesinin olumsuz yanıt vermesi üzerine üzerine öfkelenen Dönmez, evine gidip av tüfeğini alarak yeniden Durmaz ailesinin evine geldi. Sevdiği kızın annesiyle tartışan Halil İbrahim Dönmez, tartışma sırasında av tüfeği ile Ayşe Durmaz'ın ayaklarına ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalarla ayaklarından yaralanan Durmaz, Birecik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınırken, öfkeli aşık Halil İbrahim Dönmez gözaltına alındı.

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