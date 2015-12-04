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Kızını vahşice katleden babadan 'namus cinayeti' savunması

Sinan Türkoğlu, 17 yaşındaki kızını 8 kez bıçaklamış ardından su dolu leğende boğarak öldürmüştü

04 Aralık 2015 20:11

Kırıkkale’de 17 yaşındaki kızı Beyza’yı önce 8 kez bıçaklayan ve su dolu leğende boğarak öldüren Sinan Türkoğlu, kızını “namus için öldürdüğünü” savundu. "Bir anlık sinirliliğime geldi, pişmanım" dedi.

Erhan Göğem’in DHA’da yer alan yer alan habere göre, Kırıkkale’de yatılı okulda aşçılık yapan Sinan Türkoğlu,  yeni aldığı evinde, bir süre önce kaçtığı nişanlısından dün sabah eve dönen Beyza ile tartışmaya başladı. 
 

Soğukkanlılıkla öldürdü



Baba Türkoğlu, iddiaya göre mutfaktan aldığı ekmek bıçağını eşinin gözleri önünde kızının vücuduna sapladı, 8 yerinden bıçak darbeleri alan Beyza’nın ölmediğini gören Sinan Türkoğlu, banyodan aldığı leğenin içini su ile doldurdu. Kızını leğende boğarak öldüren baba Türkoğlu, polisi telefonla arayıp, "Kızımı öldürdüm, gelin beni teslim alın" dedi.

Gözaltına alınan Sinan Türkoğlu sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, yakınları da görüntü ve fotoğraf çeken basın mensuplarına tepki gösterdi. Türkoğlu ailesinin bazı yakınları baygınlık geçirdi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Sinan Türkoğlu, basın mensuplarının ’Kızınızı neden öldürdünüz?’ sorusunu cevapsız bıraktı. 

Çevresinde sessiz biri olarak tanınan ve arkadaşları arasında sevilen bir kişi olduğu belirtilen Sinan Türkoğlu’nun ifadesinde, namusu için kızını öldürdüğünü öne sürdü. Türkoğlu, "Bir anlık sinirime geldi. Pişmanım" dedi. Lise öğrencisi bir kızı daha olan Sinan Türkoğlu, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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