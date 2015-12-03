Kızını 8 yerinden bıçaklayıp, su dolu leğende boğdu

Kırıkkale'de yatılı bir okulda ahçılık yapan 45 yaşındaki Sinan Türkoğlu, 17 yaşındaki kızı Beyza’yı 8 yerinden bıçakladı, ölmediğini farkedince banyodan aldığı leğene su doldurup kızını boğdu.Beyza Türkoğlu'nun bir süre önce nişanlısına kaçtığı, ancak daha sonra evine döndüğü, babasıyla da bu sebepten tartıştığı iddia edildi.

DHA'da yer alan habere göre, cinayet, Kırıkkale’nin Etiler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın üst katında Sinan Türkoğlu’nun yeni aldığı dairesinde bu sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. Kızı Beyza’nın bir süre kaçtığı nişanlısından bu sabah eve dönmesi üzerine sinirlenen baba Sinan Türkoğlu, kızı ile tartışmaya başladı. Baba Sinan Türkoğlu, iddiaya göre tartışma sırasında eline geçirdiği bıçakla kızını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Daha sonra içine su doldurduğu leğene kafasını sokup, bir süre bastırdıktan sonra boğarak öldürdü.



’Kızımı öldürdüm, gelin beni teslim alın'





Büyük oğlu evde bulunmayan ve eşinin gözleri önünde kızını bıçakladıktan sonra boğarak öldürdüğünü itiraf eden baba Sinan Türkoğlu, Emniyeti ve 112 Acil Servis’i arayıp, "Kızımı öldürdüm, gelin beni teslim alın" diyerek haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Beyza’nın öldüğünü belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından ceset, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından eve gelen polisin gözaltına aldığı Sinan Türkoğlu, ilk ifadesinde namusu için kızını öldürdüğünü söyledi.



Sinan Türkoğlu, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alındıktan sonra Adliyeye çıkarıldı.