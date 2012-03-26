Kızını satan babaya 7, satın alana 24 yıl hapis

Antalya’da 6 yıl önce 13 yaşındaki kızını 5 bin lira karşılığında sözleşmeyle satan babaya 7 yıl 9 ay, kızı satın alan kişiye ise 24 yıl hapis cezası verildi.

Bugün 19 yaşında olan E.Y., iddiaya göre 2006 yılında, henüz 13 yaşındayken babası Osman Y. tarafından, oğlunun çalıştığı inşaat malzemeleri dükkanının sahibi Yusuf A. ya 5 bin lira karşılığında satıldı

Teslime Tosun ve Soner Kocaer'in Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Antalya’da, 6 yıl önce 13 yaşında olan kızı E.Y.’yi 5 bin lira karşılığında sözleşmeyle satan baba Osman Y. ile satın alan hırdavatçı 54 yaşındaki Yusuf A.’ya ceza yağdı. Tutuklu sanık Yusuf A. 24 yıl hapis cezasına çarptırılırken, geçen duruşmada savcının yakalanmasını talep ettiği baba Osman Y. ise 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Osman Y., görüldüğü yerde yakalanarak cezaevine konulacak.

Antalya’da 6 yıl önce E.Y. adlı kızı babası Osman Y.’den 5 bin liraya aldıktan sonra satış sözleşmesi imzalatan ve küçük kıza tecavüz ettiği iddiasıyla geçen 30 Ocak’ta çıkarıldığı Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklanan hırdavatçı Yusuf A.’nın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün yapıldı.

Karar veren mahkeme heyeti, kızı satın alan Yusuf A.’yı ’cinsel istismar amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ’zincirleme olarak cinsel saldırı’ suçlamalarından toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yusuf A. ile sözleşme yaptığı iddiası ile 5 bin lira karşılığında kızını bu kişiye teslim eden baba Osman Y.’ye de ’cinsel amaçlı özgürlüğünün kısıtlanmasına ve cinsel saldırıya yardım etmek’ suçlamalarından 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, ayrıca nerede olduğu bilinmeyen Osman Y.’nin 3 yıl 10 ay 22 gün de velayet hakkının ertelenmesine karar verdi. Geçen duruşmada savcının yakalanmasını tabep ettiği Osman Y., görüldüğü yerde yakalanarak cezası yüzüne karşı okunduktan sonra cezaevine konulacak.

Olay

Bugün 19 yaşında olan E.Y., iddiaya göre 2006 yılında, henüz 13 yaşındayken babası Osman Y. tarafından, oğlunun çalıştığı inşaat malzemeleri dükkanının sahibi Yusuf A.’ya 5 bin lira karşılığında satıldı. Küçük kızın babası ile işadamı arasında yapılan satış, sözleşmeyle de imza altına alındı. E.Y.’nin vesikalık fotoğrafının da yapıştırıldığı sözleşmeye, "Kızımı 5 milyon (5 bin TL) liraya sattım. 12.2.2006 tarihi itibariyle kızım E.Y.’yi Yusuf A.’ya teslim ediyorum. Parayı peşin aldım. Yukarıdaki tarihten itibaren Yusuf A.’nın kontrolünde olacaktır. Baba olarak rıza gösteriyorum’ dedi. İmzalandı" diye yazıldı.