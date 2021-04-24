Kızını öldüren özel harekat polisine "katil" diyen babaya suç duyurusu!

Kızını öldüren ve “taksirle öldürme” suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan özel harekât polisine "katil" dediği için baba hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Mersin’de üniversite öğrencisi Feray Şahin’i öldüren ve “taksirle öldürme” suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve meslekten ihraç edilen özel harekât polisi Fatih Burak Aykul, sosyal medyada kendisine “katil” diyen Şahin’in babası Bekir Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu.



Şikâyet dilekçesini soruşturan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Adalet arayışları sürerken kendilerine gözdağı verilmek istendiğini belirten Şahin, "Katile, katil denir, bunun başka tarifi var mı? Davamızda asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Aykul’un hakkında şikâyetçi olmasına tepki gösteren Bekir Şahin şöyle konuştu: "Gencecik üniversite son sınıf öğrencisi kızımızı suçsuz, savunmasız, masum olduğu halde öldüren, delileri yok eden, sürekli ifade değiştiren, sonrada bizim acımızla alay edercesine arkadaştık, kazaydı gibi asılsız, yalan iddialarla kamuoyunu ve mahkemeleri meşgul eden, yönlendirmek isteyen katile, katil denir.



Bunun başka bir tarifi yoktur. O katil sokakta şu an herkes için bir tehdittir. Aile olarak 3.5 yıldır adalet arıyoruz. Kızımız kara toprakta, katil 4 Ocak 2019 tarihinden bu yana sokakta, dosyamız 28 Şubat 2019 tarihinden bu yana Yargıtay’da bekliyor. Bu cinayet, cezasız kalmasın istiyoruz."