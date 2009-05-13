Kızını okutmayan günde 15 lira ödeyecek!

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, mecburi öğretim çağındaki çocukları okula göndermeyen ailelere günlük 15 TL para cezası verileceğine ilişkin yasa hükmünün uygulanmasını istedi.



Özellikle kız çocuklarını okula göndermemekte ısrar eden velilerle ilgili hükümler doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması talimatını veren Çubukçu, şu soruna değindi:



“İlköğretim çağındaki çocukların okula devamları Anayasamız başta olmak üzere yasal düzenlemelerle garanti altına alınmıştır. İlköğretim çağında olan bazı çocukların özellikle kız çocukların okula devam etmedikleri bilinmektedir.”

