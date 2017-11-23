Kızını koruyayım derken ağır cezada yargılanıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Kasım (DHA) – ABD’nin Virginia eyaletinde bir anne okulda diğer öğrenciler tarafından taciz edilen kızına ses kayıt cihazı vererek kaydetmesini istediği için ağır suçla yargılanıyor.

Dokuz yaşındaki kızının sırt çantasına dijital bir ses kayıt cihazı koyan Sarah Sims’in beş yıla kadar hapsi isteniyor.

Kayıt cihazı bulunduktan sonra kızının sınıfı değiştirilen anne sözlü iletişimi habersiz kayıt altına almak ve kusurlu davranışla reşit olmayan birini kötüye kullanmak suçlarından yargılanıyor.

Sims, çağrı ve maillerine yanıt vermeyen Ocean View Elementary School okul yönetimine sitem ettiği açıklamalarında, “Önce utandım. Sonra bir baktım ağır suçlu olmuşum. Çocuğumu korumaya çalıştığım için ağır suç ve kusurlu hareketle yargılanıyorum. Siz ne yapıyorsunuz?” dedi.

Sims’e açılan ağır ceza davasının ön duruşması 18 Ocak’ta gerçekleşecek. (Fotoğraflı)