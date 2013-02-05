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Yaşam

Kızını inekle takas eden baba, 'tedavi' edilecek

Bir inek karşılığında kızını evlenmeye zorlayan baba için mahkemeden örnek karar çıktı: Hem kızından uzak duracak hem de tedavi olacak.

05 Şubat 2013 11:07

Ankara 11. Aile Mahkemesi, kızını bir inek karşılığı evlenmeye zorlayan babanın bir sağlık kuruluşunda tedavi edilmesine hükmetti. Mahkeme, sürekli baskı yapan babanın, kızının bulunduğu eve yaklaşmaması ve telefonla rahatsız etmemesine de karar verdi.
Amasya ’nın Korkut Köyü’nde yaşayan Ali O., kızı Güller O.’yu isteyen damat adayına, kendisine bir inek vermesi halinde bu evliliğe izin vereceğini söyledi. Damat adayı da kıza karşılık inek vermeyi kabul edince söz kesildi.

 

'Söz verdim, ineği de aldım'

 

Radikal Gazetesi'nden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, bir inek karşılığında evlendirileceğini öğrenen Güller O, karşı çıktı. Evde bu yüzden kavgalar yaşandı. Baba Ali O., kızını bu evliliğe ikna etmek için baskı ve şiddete başvurmaktan çekinmedi. Güller O. bunun üzerine çareyi Ankara’da yaşayan halasının evine sığınmakta buldu. Ancak hem kızını hem de kız kardeşini sık sık telefonla arayan ve “Söz verdim, ineği de aldım. Evlenmek zorundasın” diyen baba baskılarını sürdürdü.
Baskının artması üzerine Güller O., Ankara 11. Aile Mahkemesi’ne başvurarak koruma talebinde bulundu. Ankara 11. Aile Mahkemesi hâkimi Mustafa Karadağ da genç kızın koruma tedbirine ilişkin örnek bir karara imza attı. Mahkeme, ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ hükümleri uyarınca altı ay süreyle koruma tedbirlerine hükmetti. Hâkim Mustafa Karadağ, babanın, “Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, kızına ve yaşadığı Ankara’daki konuta yaklaşmamasına” karar verdi. Mahkeme, baba Ali O.’nun bir sağlık kuruluşunda tedavi edilmesine de karar verdi.

 

'Doğru sağlık kuruluşuna'

 

Kızını bir inek karşılığında evlendirmeye çalışan baba hakkında mahkeme tarafından verilen kararda şöyle denildi:

“Süreklilik arz eder şekilde kendi kızını inek karşılığında evlendirmeye zorladığı iddia edildiğinden, Ali O.’nun bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanmasına karar verildi.”

 

'Telefonla araması da yasak'

 

Ankara 11. Aile Mahkemesi’nin kararında ayrıca, korunan kişinin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına yaklaşmamasına, şiddet mağdurunun şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine, şiddet mağdurunu iletişim araçlarıyla veya başka yollarla rahatsız etmemesine de hükmetti.  Baba, mahkemenin hükmettiği koruma tedbir kararına uymazsa 3-10 gün arasında hapis yatacak.

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