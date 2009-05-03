Kızını evlatlık verdi, mirasının peşine düştü

Milliyet gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz Salı gecesi 29 yaşındaki sevgilisi Yurdakan Buğra Orki’nin evinde öldürülmüş olarak bulunan Özel bir bankanın Heykel şubesinde çalışan 26 yaşındaki Zeynep Silku’nun cesedini Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapılmasına rağmen alan olmayınca, genç kadının öz annesinin izi sürüldü. Önceki gün Bursa’da oturduğu belirlenen 50 yaşındaki öz anne Emine Yiğiter’in adresine ulaşıldı ve kendisine kızının öldüğü haberi verildi.Bunun üzerine anne Emine Yiğiter, ölen ikinci eşinin kardeşi ve Zeynep Silku’nun arkadaşlarıyla birlikte ölen kızının cesedini teslim almak için Adli Tıp Kurumu’na başvurdu. Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde doğan ve o zamanki eşi Ali Becerik’ten olan kızı Zeynep’in velayetini, 21 yıl önce kocası öldüğü ve geçim sıkıntısı çektiği için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne verdiğini belirten öz anne Emine Yiğiter, Zeynep Silku’dan 5 yaş küçük olan oğlu Hasan Becerik ile çalışmak için Bursa’ya geldiğini ve burada Osman Yiğiter’le evlendiğini ve bir ay önce ikinci eşini de kaybettiğini söyledi.Kızıyla en son 2 sene önce kendisini bulunca görüştüğünü ve daha sonra bir daha bir araya gelmediğini söyleyen öz anne Yiğiter, “Katilin cezalandırılmasını istiyorum. Ayrıca, kızıma üvey ailesinden kalan mirasın da takipçisi olacağım” dedi. Zeynep Silku 10 sene önce üvey annesi Meliha Silku ve üvey babası Burhan Silku’yu trafik kazasında kaybetmişti. Ailenin Mudanya’daki evini kiraya veren Zeynep Silku, daha sonra Yıldırım İlçesi’ndeki evde yaşamaya başlamıştı.Bankacı böyle öldürülmüştü Zeynep Silku, iki ay önce ayrıldığı ve geçtiğimiz hafta sonu tekrar barıştığı sevgilisi Yurdakan Buğra Orki’nin evinde geçtiğimiz Salı gecesi boğularak öldürülmüş olarak bulundu. Pazartesi sabahı öldürülen genç kızın katil zanlısı olarak aranırken ailesine çektiği mesajlarda intihar edeceğini belirtip “Beni Zeynep’in yanına gömün” diye haber gönderen Yurdakan Buğra Orki ise Çarşamba gecesi polisler tarafından Altıparmak Caddesi’nde gezerken yakalandı.Emniyet Müdürlüğü’nde suçunu itiraf eden Yurdakan Buğra Orki, Pazar gecesini evinde geçirdiği sevgilisiyle ayrılmaya karar verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Pazartesi sabahı son kez bir arada olmamız için işe gitmemesini istedim. Kabul etmedi. Bu kez ona sarıldım. Sıkı sarılmış olacağım ki, beni itekleyip bağırmaya başladı. Susması için ağzını tuttuğumda kollarımda ölmüştü. Daha sonra da evden ayrıldım. İntihar etmeye karar verdim ama beceremedim.” Katil zanlısı Yurdakan Buğra Orki, çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine kondu.