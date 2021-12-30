Kızını camdan atarak öldürmekle suçlanan anne: Kızımı ben atmadım, babası olan komşum attı

Rize'de, kızı Fatma Nur Havuz'u (4) 6 katlı apartmanın en üst katındaki evlerinin penceresinden atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Emine Havuz (35), "Çocuğu, komşum A.Y. camdan aşağıya attı. Ben atmadım. Fatma Nur’un babası da A.Y.’dir” dedi.



Olay, 12 Kasım 2019'da, Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. 6 katlı apartmanın en üst katında oturan Emine Havuz ve Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur Havuz, pencereden düştü. Ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Nur Havuz, kurtarılamadı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 2015 yılında, Fatma Nur Havuz'un 4 yaşında olan ağabeyinin de pencereden düşüp öldüğü ve anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü belirlendi. Gözaltına alınan Emine Havuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Emine Havuz hakkında ‘altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlk çocuğum, kendisi camdan düşerek öldü

Emine Havuz'un, Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Tutuklu Emine Havuz, hiçbir yakınının katılmadığı 8’inci duruşmada, kızını komşusunun attığını öne sürdü. Havuz savunmasında, “Çocuğu komşum A.Y. camdan aşağıya attı. Ben atmadım. Fatmanur’un babası da A.Y.’dir. Olay günü A.Y. bizim eve gelmişti. Bana, çocuğu atmak için bizim eve geldiğini söyledi. Daha sonra kucağımdan çocuğu aldı ve camdan aşağıya attı. A.Y. benim apartmanda oturuyor. Korktuğum için bugüne kadar söyleyemedim. A.Y. beni seviyordu, bizim eve gelir giderdi. Onun tutuklanmasını istiyorum. Çocuk kendiliğinden aşağıya düşmedi, onu A.Y. attı. İlk çocuğum, kendi camdan aşağıya düşerek öldü” dedi.

A.Y. için zorla getirilme kararı

Mahkeme heyeti, Emine Havuz’un tutukluluk halinin devamına, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan talep edilen raporun beklenmesine, komşusu ve ölen kız çocuğunun babası olduğu iddia edilen A.Y.’nin zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)