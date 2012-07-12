Kızını babasına vermek istemeyince öldürdü

İstanbul'da yaşayan 32 yaşındaki Nur Ş. 4 yıl evli kaldığı eşi Ayhan Y.'den geçtiğimiz yıl aralık ayında ‘şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle boşandı.



Mahkeme, çiftin Tanya Su adlı kızlarının velayetini babaya verdi. Nur Ş., babaevine dönerken, Tanya Su’nun bakımını babaannesi üstlendi.





Öldüğünden emin olduktan sonra 3. kattan atladı



Genç kadın, bazı günlerde kızını alarak vakit geçirmeye başladı. Nur Ş. önceki gün akşamda, gezdirmek istediğini söyleyerek babaannesinden kızını aldı. Ardından Önceki gece Sultanahmet’teki bir otele giderek saat 23.00 sıralarında otele giriş yaptı.

Beraberinde getirdiği ilaçları ezip kızının süt dolu biberonuna koyarak kızına içiren kadın, öldüğünden emin olduktan sonrada 3. kattaki odanın penceresinden atladı. Ölüme atlayışı güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otel odasına giren görevliler ise Tanya Su’nun cesedini buldu. Hastanede tedavi altına alınan kadının, beli ile vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.





Bebeğimi sana bırakmayacağım

Polis otel odasında yaptığı aramada, Nur Ş.’nin ayrıldığı eşi Ayhan Y.’ye hita ben “Bebeğimi sana bırakacağımı mı zannediyordun, bana çektirdiklerin yeter” yazılı bir not buldu.