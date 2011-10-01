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Yaşam

Kızını almaya giden baba damadını vurdu

Seda Yalovaç, ailesinin kabul etmediği sevgilisi Sezgin Yalovaç ile gizlice evlendi. Haberi alan baba yaşadıkları evi basarak damadını öldürdü, dünürünü de yaraladı.

01 Ekim 2011 03:00

T24 - Seda Yalovaç, ailesinin kabul etmediği sevgilisi Sezgin Yalovaç ile gizlice evlendi. Haberi alan baba yaşadıkları evi basarak damadını öldürdü, dünürünü de yaraladı.

Kızını almaya giden baba damadını vurdu
Bursa’da Muradiye Devlet Hastanesi’nde çalışan stajyer hemşire Seda Güler (18), sevgilisi Sezgin Yalovaç (27) ile evlenmesine ailesi izin vermeyince 15 gün önce evden kaçarak, Yalovaç’la evlendi.



Yeni evli çift, Cafer ve Sevgi Yalovaç’ın evine yerleşti. Baba Hilmi Güler (52), önceki akşam “Ya ölüsünü ya dirisini alacağım” diye eşi Sebahat ile birlikte Yalovaç’ların evine gitti. Kapıyı açan kızı, “Mutluyum. Huzurumuzu bozmayın. Ama bizi affederseniz elinizi öpmek istiyoruz” deyince de damadına ateş etti. Silah sesi üzerine kapıya koşan dünürü Cafer Yalovaç’a da ateş eden Hilmi Güler, eşiyle beraber kaçtı.


Sezgin Yalovaç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, babası ameliyata alındı.


Cinayetten sonra kaçan Hilmi Güler, Avrancık Köyü’ndeki bağ evinde yakalandı.



Ölümü hak etti


Damadını öldürüp dünürünü yaralayan Hilmi Güler, “Pişman değilim. Ölümü hak etti. Böyle kişiler toplum düşmanı, kızımı uyuşturucuya alıştırdı” dedi.

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