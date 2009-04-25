Kızını 10 bin liraya sattı

Kars'ta liseli S.M.'yi 32 yaşındaki köylüsü kaçırdı. Baba başlık parası pazarlığı yapıp şikâyetinden vazgeçti. Anne isyanda: "Kızımı zorla kendinden yaşlı birine verdi. Hayatı mahvoldu"



Sabah gazetesinin haberine göre; Güneydoğu ve Doğu'da töre yüzünden hayatı kararan genç kızların dramına son örnek Kars'ta yaşandı. İki ay önce okuldan eve dönerken kaçırılan 15 yaşındaki liseli kız, ailesinin kendisini kurtarmasını beklerken iddiaya göre babası tarafından 10 bin TL başlık parasına kendisini kaçıran kişiyle evlendirildi.



Kayıp müracaatında bulundu



Kars Merkeze bağlı Hasçiftlik köyünde oturan ve Kars Anadolu Ticaret Lisesi'nde okuyan S.M. (15), okula ait pansiyonda yatılı kalıyordu. 27 Şubat Cuma günü okulların hafta sonu tatiline girmesi nedeniyle köydeki evine gitmek için pansiyondan ayrıldı. Eve gelecek olan kızını köy girişinde bekleyen baba Ömer M., kızının köy minibüsünde olmadığını görünce endişeye kapıldı. Köylülerden, kızının minibüse hiç binmediği cevabını alan baba, önce jandarmaya daha sonrada emniyete giderek kayıp müracaatında bulundu



Başlık parası pazarlığı



. Emniyet güçleri genç kızın bulunması için arama çalışmalarına başlarken, baba, köylüleri olan Serhat Adıgüzel (32) ve bir akrabası tarafından kızının zorla otomobile bindirilerek kaçırıldığını öğrendi.



Serhat Adıgüzel'in babası Turan Adıgüzel, Ömer M. ile görüşerek oğlunun S.M.'yi sevdiğini, evlenmek için kaçırdığını söyledi. İddiaya göre baba Ömer M. kızına karşılık 20 bin TL başlık parası istedi. Serhat Adıgüzel'in babası bu parayı çok buldu ve 10 bin TL'de anlaşıldı.



Parayı aldı, ‘kızım döndü’ dedi



3'ü kız 4 çocuk babası 42 yaşındaki Ömer M., en büyük kızı olan S.M.'yi 32 yaşındaki köylüsüne verdi. Henüz 15 yaşında ve okula gidiyor olmasına rağmen S.M. ile kendisinden 17 yaş büyük Serhat Adıgüzel'e imam nikâhı kıyıldı.



Baba Ömer M., başlık parasını aldıktan sonra gerek jandarmaya gerekse Emniyet'e giderek kızını bulduklarını, kızının evden kaçmış olduğunu daha sonra pişman olup eve döndüğünü söyledi. Aileler arasında düğün yapıldı, liseli kız küçük yaşta kendi rızası dışında kocaya verildi.



Okul müdüresi: Yazık oldu



Küçükken doktor olma hayali kurduğunu çevresindeki arkadaşlarına söyleyen S.M.'nin, "Ticaret lisesinde okuduğum için Tıp Fakültesi'ne gitmeme imkân yok. Okulumu iyi dereceyle bitirip bankada görev yapmayı istiyorum" dediği öğrenildi.



Kars Anadolu Ticaret Lisesi Müdür Vekili Hüsniye Yasavur, "S.'nin önce kaçırıldığı söylendi, daha sonra ise babası tarafından evlendirildiğini öğrendik. Okuldan kaydını sildirdiler. Çalışkan öğrencilerimizdendi. S.M.'yi babası kayıt için diğer kız kardeşi ile birlikte okulumuza getirmişti. İki kızı da kayıt yapmak istedik, maddi gücüm yok diyerek diğer kızını okula kayıt yaptırmadı. Kızlarının okul masraflarının devlet tarafından karşılandığını belirttik ancak yinede küçük kızını okula yazdırmadı" dedi.



‘Kızımın hayatını mahvettiler’



Kars'ta yaşanan olayın ardından baba sessiz kalırken eşi ise isyan etti. Ömer M.'nin ismini vermek istemeyen bir akrabası ise, "Kızı zorla istemediği adama verdiler. Babası pazarlık sonunda 10 bin TL başlık parası aldı. Başarılı bir öğrenciydi ama okuldan alıp kocaya verdiler" diye tepki gösterdi. Baba Ömer M., olayı doğrularken başlık parası alıp almadığı yönünde sorulan soruyu cevapsız bıraktı.

Genç kızın annesi Şahinze M. ise "Kızımı zorla kendisinden yaşlı birine verdi. Kızım okumayı çok istiyordu. Kızımın hayatını mahvettiler" dedi.

