Kızından Ahmet Altan'ın tutuklamasıyla ilgili açıklama: Şaşırmayın, üzülmeyin ve sevinmeyin!

Sanem Altan, amcası Mehmet Altan'ın ardından babası Ahmet Altan'ın da tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sanem Altan, "Ve bu ülkede demokrasi isteyip bunun için uğraşıp da bu garabetle karşılaşmamış kimse yoktur. Şaşırmayın, üzülmeyin ve sevinmeyin!" dedi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Taraf gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ahmet Altan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Ahmet Altan, "Darbeye Teşebbüs" ve "FETÖ' ye üye olmak" iddialarından tutuklandı. 'Subliminal mesaj' vererek "darbeye iştirak ettikleri" iddiasıyla gözaltına alındığı soruşturma kapsamında 12 gün sonra adliyeye sevk edilmişti. Mehmet Altan hakkında tutuklama kararı verilirken Ahmet Altan'ı ise serbest bırakılmıştı. Soruşturma savcısı Can Tuncay'ın Ahmet Altan'ın serbest bırakılmasına dün itiraz etti. İtirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan tekrar gözaltına alınmıştı.