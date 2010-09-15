Kızına ve yeğenine tecavüz etti, baldızını taciz etti

T24 - Tekirdağ'da ağabeyinin 13 yaşındaki kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle 5.5 yıl hapis yatan 39 yaşındaki maden işçisi Z.K., 16 yaşındaki öz kızı M.K.'ye tecavüz ve 42 yaşındaki baldızı A.A'yı da taciz ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.



1993 yılında Aydın'ın Söke İlçesi'nde eşi kızına 3 aylık hamile iken ağabeyinin 13 yaşındaki kızı D.K.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Z.K., bu suçtan 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2000 yılında cezaevinden çıkan Z.K., 8 yıl Söke'de yaşadıktan sonra 2 yıl önce ailesi ile birlikte Tekirdağ'a göç etti ve yaşamaya başladı.



Kızına tecavüzi baldıza taciz

Tekirdağ’da bir kömür ocağında işçi olarak çalışmaya başlayan Z.K. iddiaya göre, eşi 45 yaşındaki H.K.'den olan 16 yaşındaki kızı M.K.'ye tacizde bulundu. Öz kızı M.K.'yı sürekli taciz eden baba Z.K., kızına tecavüz etti. Tecavüzden sabıkalı baba Z.K. son olarak da kendileri ile birlikte yaşayan bekar baldızı 42 yaşındaki A.A'ya önce taciz edip ardından da tecavüze kalkıştı. Ancak A.A'nın direnmesi üzerine tecavüzü gerçekleştiremedi.



2 gün önce eve alkollü gelen Z.K., kızını ve eşini dövdükten sonra evden ayrıldı. Babasından dayak yiyen M.K., annesine babasının 2 yıldır taciz ve tecavüzüne uğradığını söyledi. Bunun üzerine olaya şahit olan A.A. da eniştesinin evde kimsenin olmadığı sırada kendisine tecavüz etmek istediğini söyledi.



Bunun üzerine anne H.K., kızı M.K. ve kardeşi A.A. ile birlikte geçen Pazartesi günü polis merkezine giderek yaşadıklarını anlattı ve Z.K.’dan şikayetçi oldu. Üzerinde sahte kimlik taşıyan Z.K. ise dün sahaba karşı polis tarafından gözaltına alındı.



İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Z.K., “Öz yeğenimin iftirası sonucu 5.5 yıl hapis yatıp çıktım. Ama ben kimseye tecavüz etmedim. Bir insan öz kızına bunu nasıl yapar. İnsanın öz kızına nefsi uyanır mı? Kızım ve baldızım bana iftira atıyor. Adli Tıptan raporlar gelince suçsuz olduğum ortaya çıkacak” dedi.



Tutuklandı

Polisteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi’ne sevk edilen Z.K, ‘Cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarından’ tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi'ne konuldu. Adliye çıkışı Z.K., kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Sizinle raporlar gelince hesaplaşacağız” dedi.





