Kızına tokat atan babaya 3 bin lira ceza

Zonguldak'ta kızı Elif D.'ye (29) tokat attığı için 3 bin TL adli para cezasına çarptırılan baba Yaşar D., "Bu benim kutsal hakkımdır" diyerek kendini savundu.



Emekli Yaşar D, ailevi meseleler konusunda sözünü dinlemediği gerekçesiyle tartıştığı kızı Elif D.'ye tokat attı. ‘Basit tıbbi tedaviyle giderilebilecek şekilde yaralandığına’ dair rapor alan Elif D.'nin şikâyeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı, baba hakkında kamu davası açtı. Zonguldak 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonunda Yaşar D.'ye, 150 gün adli para cezası verildi. Sanığın ekonomik durumu dikkate alınarak ceza 3 bin TL para cezası olarak belirlendi. Yaşar D., para cezası ödeme emrinin kendisine gönderilmesi ve temyiz talebinin belirtilen sürede itirazda bulunmadığı gerçeksiyle reddedilmesi üzerine Zonguldak 3. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği'ne Yargıtay’a verilmek üzere dilekçe gönderdi.



'Bu benim kutsal hakkım'



Dilekçesinde kızının kendisine küfür ve hakaretlerde bulunduğunu savunan Yaşar D., "Bana cezanın ardından 90 gün içinde temyiz hakkım olduğu bildirilmişti. Gerekçeli karar 1 ay sonra verildi ve ben de anında temyiz dilekçemi verdim. Ancak, 7 gün içinde itiraz etmediğim gerekçesiyle temyiz talebim reddedildi” dedi.



Temyize gideceğini belirten Yaşar D., şunları söyledi:

“Ben baba olarak 29 yaşına gelmiş kızıma bir tokat attım diye bu cezayı hak etmedim. Müslüman Türk milletinin bir ailesi olarak gerektiği zaman bu benim kutsal hakkımdır. Kaldı ki ben emekli bir insanım. Bu cezayı ödeyecek maddi ve manevi gücüm yok. Maddi cezamın 1412 Sayılı CMUK’un 315/2 maddesi uyarınca temziyen incelenerek bozulup kaldırılmasını arz ve talep ederim."



Yaşar D., kızıyla aynı evde yaşamlarını sürdürdüklerini, çocuğunun sağlıklı düşünce yapısına sahip olmadığından mağdur duruma düştüğünü iddia ederek, "Kararın bozulmaması durumunda parayı ödeyecek gücüm yok. 5 ay hapis cezasına çarptırılacağım. Bu parayı ödemem mümkün değil, tek umudum cezanın bozulması" diye konuştu.

