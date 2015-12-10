Kızına tecavüz eden babaya 45 yıl hapis cezası verildi

Antalya'da 14 yaşındaki kızına tecavüz edip, 12 yaşındaki kızına da tecavüze yeltenen Romanya asıllı 35 yaşındaki C.S.G., 45 yıl hapse mahkum edildi. Büyük kızının tecavüzden dünyaya gelen bebeği ise devlet korumasına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, tecavüz olayı, ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki kız çocuğu E.G.'nin karnındaki şişlikten şikayet etmesi üzerine ortaya çıktı. Geçen temmuz ayında annesi 39 yaşındaki N.G. ile birlikte Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne giden E.G.'nin 24 haftalık hamile olduğu tespit edilince, çocuk şubesine teslim edildi. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurulan küçük çocuk, kamyon şoförü babası C.S.G.'nin altıncı sınıfta olduğu dönemde evde kimse yokken tecavüz ettiğini söyledi.

7'nci sınıfa geçtiğinde yine evde kimsenin bulunmadığı anda babasının tecavüzüne uğradığını anlatan E.G., geçen temmuz ayında da banyoyu temizlerken babasının tecavüz etmeye çalıştığını, ağlaması üzerine kendisini bıraktığını söyledi. Üç kez babasının cinsel saldırısına uğradığını anlatan E.G., kardeşi D.G.'nin da babasının istismarına uğradığına şahit olduğunu anlattı. E.G., “Annem kanser hastası, üzülmemesi için olayı anlatmadım. Ayrıca babam bilgisayarındaki porno filmleri izletmek istiyordu, ben istemiyordum" dedi.

“Polisten öğrendim”

Çocukların annesi N.G. ise 16 yıllık evli olduğu eşinden 5 çocuğu olduğunu söyledi. Yabancı asıllı eşiyle 16 yıldır Antalya'da yaşadıklarını belirten N.G., “Eşim uluslararası taşımacılık yaptığı için işi gereği yurt dışına çıkıyor. Zaman zaman da memleketine gidiyor. Büyük kızım E., sürekli karın ağrısından şikayet edince doktora götürdüm. Hamile olduğunu hastanede öğrendim. Kızıma tecavüz edenin babası olduğunu polislerden öğrendim" dedi.

Eşinin cinsel eğilimlerinin fazla olduğunu da anlatan N.G., kendisinin de eşini porno içerikli görüntüler izlerken gördüğünü, bu nedenle kızdığını da anlattı. Eşinin kendisine karşı çok sert davrandığını da anlatan N.G., kocasıyla iki yıldır ilişkiye girmediklerini de sözlerine ekledi.

Sınır kapısında yakalandı

Olaydan sonra Edirne Kapıkule sınır kapısında yurt dışına çıkarken yakalanan C.S.G., ifadesinde eşinin kendisini yaklaşık 4 yıldır istemediğini söyledi. Eşinin boşanmak için çocuklarına bu şekilde iftira attırdığını iddia eden C.S.G., suçlamaları kabul etmedi.

İfadesinden sonra tutuklanıp 'çocuklarına karşı zincirleme cinsel saldırıda bulunmak' suçundan hakkında Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan C.S.G., toplam 45 yıl hapse mahkum edildi. Sanığa takdir indirimi de yapılmadı. N.G.'nin bir süre önce dünyaya gelen bebeğinin ise devlet korumasına alınmasına hükmedildi.