Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat: Hepimiz özel öğretmenle büyüdük,bu kadar abartılacak ne var?

Şarkıcı Ebru Polat, kızına sigortalı özel öğretmen tuttuğunu söyleyen şarkıcı Demet Akalın'a yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Polat'ın açıklamaları sırasında söylediği, "Hepimiz özel öğretmenlerle büyüdük ne var bunda" sözüne ise sosyal medyada eleştiri yağdı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'nın eğitimi için özel öğretmen tuttuğunu söyledikten sonra eleştirilmiş, Akalın ikinci bir açıklama yaparak, "Zannedersin çocuğu lord okuluna yazdırdım!!! Okul açılırsa okula gidecek dert yapmayın. Burs verdiğim çocuklar adam oldu onu yazın daha faydalı bilgi" demişti.

Ebru Polat, Akalın'a destek çıktı. Yapılan eleştirilere şaşrıdığını ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Herkes özel öğretmenle büyüyor. Bu kadar abartılacak ne var? Benim dördüncü sınıftan üniversiteye kadar özel öğretmenim vardı. Ne var yani bunda? Hepimiz özel öğretmenlerle büyüdük."

Polat'ın "Herkes özel öğretmenle büyüdü" sözleri sosyal medyada eleştirildi. Polat'a, "Hepimiz derken? Kim özel öğretmenle büyüdü ki?" ve "Herkes değil, parası olan okudu" yorumları yapıldı.