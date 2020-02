Kızına isteği kıyafeti bulamayınca tasarımcı oldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde yaşayan Sultan Gürsoy Macaroğlu (31), kızına almak için hayal ettiği kıyafeti bulamayınca, kostüm ve kıyafet tasarımına yöneldi. Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Macaroğlu, işleri iyi gidince kendi işini de kurarak, yurt içinin yanı sıra Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine de ürünlerini pazarlamaya başladı.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü\'nü bitirdikten sonra evlenen Sultan Görsoy Macaroğlu, 5 yıl önce İzmir\'de yaşadığı dönemde, bugün 6 yaşında olan kızı Mila Macaroğlu\'nun doğum günü için bir kıyafet almak istedi. Ancak hayal ettiği kıyafeti bulamayınca, kendisi tasarladı. Daha sonra bu sektöre yönelen Macaroğlu, kıyafet ve kostümlerin ilgi görmesi üzerine evinde üretime geçti. Macaroğlu, ürettiği ürünleri Türkiye\'nin dört bir yanına ve Avrupa ülkelerine göndermeye başladı. Aydın\'a 2 yıl önce yerleşerek kentte mağaza açan Macaroğlu\'nun tasarladığı anne- kız kombin kıyafetleri ya da okullar için özel tasarımları, beğeni topluyor. Kentte aranan bir tasarımcı olan ve yanında bir kişi çalışan Macaroğlu, talebi karşılamakta zorlandığını ifade ederek, sektöre nasıl girdiğini ve neler yaşadığını şöyle anlattı:

\"Kızım 1 yaşına geldiğinde onun için özel bir elbise istedim. O zaman İzmir\'de yaşıyordum ve istediğim tasarımı bulamadım. Ben de kızım için özel bir tasarım yaparak elbise ürettim. Herkes tarafından çok beğenildi. Yakın çevremden talep görmeye başladı. Talep arttıkça üstesinden gelememeye başladım. Evimi küçük bir atölyeye çevirdim. Evde iş yapabilir belgesi aldım. Kızım için başladığım işten para kazanmaya başladım. Evde kurduğum atölyede yetmez oldu. Sosyal medyayı çok iyi kullanınca talepleri evde karşılayamadım. İzmir\'de kostüm ve benzeri tasarım işleri yapan çok olduğu için Aydın\'da mağaza açmayı tercih ederek, 2016 yılında iş yerimi açtım. Çünkü Aydın\'da anne-kız kostüm dikimi ve okullar için özel dikim yapan yoktu. Burayı, bir ailenin geldiğinde istediği her şeyi bulabileceği bir mağaza haline getirdim. Özellikle hamileler ve sonrasında 6 ay kınası ve 40 mevlidi gibi gelenekler olduğu için bu tarz elbise isteyenler çok oluyor. Bunu da biz karşılıyoruz.\"

\'TASARIMDA SINIR YOK\'

Tüm annelerin hayalinin aynı olduğuna vurgu yapan Macaroğlu, \"Kızım ve kendim için kurduğum hayallerin tüm annelerin hayali olduğunu gördüm. Annelerin hayallerini gerçekleştirmek işimizin en güzel yanı. Anneler mağazamıza gelerek sipariş veriyor, Türkiye\'nin çeşitli illeri ve yurt dışına dünyanın her yerine ürünler gönderiyoruz. Diğer mağazalarda olmayan bir şey de aileler uzaklardan çocuklarının çizdikleri elbise resimlerini bize kargoyla ya da WhatsApp üzerinden yolluyorlar. Biz de bu çizimleri bilgisayar üzerinde yeniden şekillendirerek, tasarlıyor, dikiyor ve hazır hale getirdikten sonra onlara kargoyla yolluyoruz. Mağazamıza geldiklerinde de bir anne ve babanın isteğini karşılayabilecek her ürün mevcut. Tasarımda asla sınır yok. Yaptığımız işte, imzasını attığımız her şeyden büyük gurur duyuyoruz\" dedi.

