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Yaşam

Kızına düğün hediyesi vermek için banka soydu

Polisler, babanın düğüne katılamadığını aktardı

01 Ekim 2016 19:30

İtalya'nın Torino kentinde yaşayan bir baba, kızına düğün hediyesi vermek için banka soydu. 

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre; adı açıklanmayan adam, kızının düğün gününde Banca D'Alba adlı bankanın müdiresini bıçakla tehdit edip, onu ve müşterileri bir odaya kilitledikten sonra 150 bin Euro çaldı. Soygundan payına düşen 30 bin Euro'yu kızına hediye eden baba ve bankayı beraber soyduğu diğer 4 çete üyesi yakalanarak, tutuklandı.

Polisler, daha önce de çeşitli suçlardan sabıkası olduğunu açıkladığı söz konusu babanın, geleneksel olduğu üzere nikahın kıyılacağı kiliseye kızını götüremeden yakayı ele verdiğini, bu nedenle düğüne de katılamadığını belirtti. 

Evde son hazırlıklarını yaptığı sırada babası gözünün önünde gözaltına alınan gelinin, gözyaşları içinde, "Her şeye rağmen düğünüm olacak. Beni erkek kardeşim kiliseye götürecek" diyerek, törenin iptal edilmesini istemediği bildirildi.

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