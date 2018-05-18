Kızına cinsel istismarda bulunan babaya sabıkasızlık ve iyi hal indirimi

Diyarbakır'da 9 yaşındaki öz kızına M.Ö.'ye bir ay boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.S.Ö. (37), 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını dikkate alarak, cezayı 28 yıl 1 ay 15 güne indirdi.

Diyarbakır'da 24 Temmuz 2017 günü M.Ö., annesine, ayrı yaşadıkları babası M.S.Ö.'nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınan 4 çocuk babası M.S.Ö. tutuklandı.

Soruşturmayı 3 Ekim 2017 günü tamamlayan savcılık, şüpheli M.S.Ö. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik' ve 'tehdit' suçlarından 19 yıldan 37 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamenin kabulünün ardından tutuklu sanık M.S.Ö.'nün yargılamasına Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.



Davanın bugün görülen karar duruşmasında esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın cinsel istismar eylemlerini defaatle yaptığını belirterek, alınan doktor raporunda da fiili livata bulgularının saptandığını kaydetti. Savcı, annenin de kızının herhangi bir hastalığı olmadığı yönünde ifade verdiğini söyledi.

Sabıkasızlık, tutum ve davranış indirimi

Kararını açıklayan mahkeme, M.S.Ö.'yü 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan, 2 kez ceza artırımı uygulayarak, 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını dikkate alan mahkeme, 'iyi hal' indirimi yaparak, cezanın 28 yıl 1 ay 15 güne indirilmesine hükmetti. M.S.Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar verildi. (DHA)